Detienen al ladrón de 2.200 joyas valoradas en un millón de euros el día del apagón
Detienen al ladrón de 2.200 joyas valoradas en un millón de euros el día del apagón

Sólo se ha recuperado una.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha informado de la detención del presunto autor del robo de 2.200 joyas el pasado 28 de abril. No es una fecha cualquiera: el golpe tuvo lugar el día del apagón que dejó sin luz a la Península, aprovechando que la seguridad de las vitrinas de una joyería— ubicada en un centro comercial de San Sebastián de los Reyes, en Madrid— no funcionaba.

El robo, según cuenta EFE citando fuentes policiales, habría sido perpetrado por un hombre "de nacionalidad albanesa con múltiples antecedentes en España y otros países como Países Bajos".

Al parecer, accedió a la cubierta del centro comercial y, mediante varios butrones en puntos estratégicos, logró atinar con el techo de la joyería para introducirse en su interior: "fue quitando placas de pladur hasta acceder a una pasarela interna que comunicaba los comercios, para lo cual realizó más agujeros en las placas que daban acceso a la trastienda de la joyería".

Una vez dentro, valiéndose de un destornillador fue abriendo los expositores. Éstos tenían cerraduras electrónicas, pero debido a la falta de suministro eléctrico, no funcionaban. De esta manera, consiguió llevarse 2.200 piezas, valoradas en total en más de un millón de euros.

¿Qué ha pasado con ellas? No hay rastro de ellas, salvo de una: la que el sospechoso llevaba al cuello el día que lo detuvieron, el pasado 22 de octubre.

La Policía dio con él tras lograr identificar el vehículo con el que fue (y después huyó) al centro comercial. "Había comprado de segunda mano este coche meses previos a la comisión de los hechos. Justo al día siguiente de cometer el robo realizó el tránsito a un país extranjero, deshaciéndose de esta forma del mismo", detalla EFE. 

Europa Press apunta que, en el momento de la detención le fueron incautados casi 3.000 euros en efectivo, de los que no pudo justificar su origen.

