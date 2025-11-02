Dos aficionados pescan un titán de casi tres metros y la reflexión estremece: hay "verdaderos gigantes" en aguas europeas

Una captura pesquera que pasará a la historia. El hito se ha producido en el embalse de Rybnik, una ciudad al sur de Polonia. Tal y como informa el periódico Blue Win, dos pescadores batieron récord al sacar del agua un bagre de casi tres metros de largo. Se trata del más grande jamás capturado.

En la publicación se recaba como Krzysztof Pyra y Adrian Gontarz viajaron el pasado domingo a este lago artificial, donde se toparon con este enorme animal. No obstante, no fueron conscientes del gran tamaño del pez hasta que no lo sacaron del lago, hora y media después de comenzar la faena. De este modo, el ejemplar superó el récord mundial anterior de 285 centímetros, "establecido en el registro italiano en 2023".

Según el digital, el embalse de Rybnik se encuentra cerca de una central eléctrica cuyo calor de escape mantiene el agua constantemente a altas temperaturas. Estas condiciones son ideales para la supervivencia del bagre, que crece particularmente grande en las aguas de ese país.

En declaraciones a la televisión y recogidas por el medio de comunicación, los pescadores celebran que "cuando finalmente lo vimos, no podíamos creer lo enorme que era". Después de medir y fotografiar el pez, los hombres liberaron al coloso. "El pez desapareció lentamente en las aguas turbias, mientras que los pescadores seguían parados en la orilla con incredulidad", reza la publicación.

Muchos de los ciudadanos polacos y amantes de la pesca se han pasado por redes sociales para felicitar a los pescadores. "Las aguas interiores de Europa siguen siendo el hogar de verdaderos gigantes", asegura uno de ellos. El digital informa que la aparición de un ejemplar de este tamaño en un lago artificial se considera extraordinaria y "probablemente pondrá a Rybnik en el mapa de la escena pesquera internacional de una vez por todas".

Solo en agosto, otra captura causó sensación: el pescador checo Jakub Vágner capturó un bagre de 2,68 metros en la cuenca de Vranov. Describió la escena como una pelea que duró 50 minutos.