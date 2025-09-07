Dos detenidos por el tiroteo del sábado con dos muertos en un bar de Carmona (Sevilla)

La Guardia Civil ha arrestado a dos personas acusadas de estar implicadas en el tiroteo ocurrido el pasado sábado por la tarde en un bar de la urbanización Los Nietos, en Carmona (Sevilla), que dejó dos muertos y un herido grave.

Los arrestados, de 39 y 27 años, fueron trasladados a la Comandancia de Sevilla, donde están siendo investigados por los presuntos delitos de doble homicidio y tentativa de homicidio, según ha informado la Guardia Civil este domingo.

El suceso tuvo lugar el sábado por la tarde, cuando el 062 recibió una alerta sobre un posible tiroteo en la zona. Varias patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y encontraron a dos personas fallecidas y una herida por arma de fuego. Fuera del bar se halló el cuerpo sin vida de un hombre, mientras que dentro del establecimiento se encontró al otro fallecido. La víctima herida fue localizada más tarde en una calle cercana y, debido a la gravedad de sus heridas, fue evacuada en helicóptero a un hospital.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil inició rápidamente las investigaciones para aclarar los hechos y dar con los responsables. Según los primeros indicios, dos individuos llegaron en coche al bar y, de manera directa, se dirigieron al propietario para dispararle.

Las autoridades sospechan que el tiroteo podría estar relacionado con trifulcas previas entre las partes involucradas. Tras identificar a los presuntos autores del ataque, que se habían escondido en Sevilla capital, la Guardia Civil puso en marcha un operativo para su detención. El primero de los implicados, de 39 años, intentó escapar saltando por la ventana de un domicilio, pero fue interceptado por los agentes. Apenas una hora después, se detuvo al segundo implicado, de 27 años.

Los investigadores continúan con el proceso de recolección de pruebas y han realizado varias entradas y registros. La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles de este suceso. Una vez concluidas las diligencias, los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Carmona.

