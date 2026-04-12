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Eduardo Barba, jardinero e investigador botánico: "Cuando las raíces de una gardenia se secan, grita sin vocalizar: pide a gritos que haya siempre un punto de humedad constante"
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Eduardo Barba, jardinero e investigador botánico: "Cuando las raíces de una gardenia se secan, grita sin vocalizar: pide a gritos que haya siempre un punto de humedad constante"

La atención al riego es la clave de su supervivencia.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Unas gardenias blancas en un jardín
Unas gardenias blancas floreciendo en un jardín.Getty Images

En el universo de la jardinería, hay plantas que se ganan la fama por su belleza y otras por su carácter. La gardenia pertenece a ambas categorías: seduce con su perfume intenso y sus flores perfectas, pero exige atención casi diaria, como si reclamara un cuidado a medida. Entenderla no es solo cuestión de técnica, sino de aprender a leer sus señales más sutiles, esas que se manifiestan en un leve cambio de color en las hojas o en la sequedad invisible de sus raíces.

En ese lenguaje silencioso de la planta pone el foco Eduardo Barba, jardinero e investigador botánico, que insiste en desmontar la idea de que la gardenia es caprichosa por naturaleza. Según explica, su aparente dificultad realmente responde a descuidos muy concretos: un sustrato inadecuado, un exceso de sol o, sobre todo, una falta de humedad constante en la tierra que termina por comprometer la salud de sus raíces.

Esa atención al riego se convierte, de hecho, en la clave de su supervivencia. “Cuando las raíces de una gardenia se secan, grita sin vocalizar: pide a gritos que haya siempre un punto de humedad constante”, advierte el experto a su paso en ‘Hoy por Hoy’, aludiendo a un equilibrio delicado que evita tanto la sequedad como el encharcamiento. Mantener ese nivel justo de humedad marca la diferencia entre una planta que apenas resiste y otra que florece con plenitud.

Cuidado de no encharcarla

La gardenia suele venderse como una planta elegante y aromática, pero Eduardo Barba la retrata con otra verdad más mundana: es una especie que no soporta la dejadez en el riego. Su fragilidad no está tanto en su naturaleza como en su sensibilidad extrema a la falta de agua en el sustrato, un descuido que afecta directamente a sus raíces y desencadena un deterioro rápido. Por eso, insiste en que no basta con regar “de vez en cuando” como algunos creen.

Al contrario, es necesario mantener una humedad constante y equilibrada, evitando tanto la sequía como el exceso, en una especie que vive siempre al límite entre la exuberancia y el colapso. “Eso sí, sin encharcamientos, como tantas plantas que adoran la humedad en tierra sin encharcamientos, que eso trae otro problema”, aclara el experto. Un equilibrio delicado que convierte su cultivo en un ejercicio de observación continua.

Además, Eduardo Barba insiste en que la gardenia no merece la fama de planta imposible. Con una ubicación protegida, un sustrato ácido y riego constante sin excesos, puede convertirse en una de las joyas más agradecidas de la terraza o del interior luminoso. Para los más despistados, existen variedades más resistentes, como la Kleim’s Hardy, capaces de ampliar el margen de cultivo en los climas más complicados. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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