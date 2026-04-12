Eduardo Barba, jardinero e investigador botánico: "Cuando las raíces de una gardenia se secan, grita sin vocalizar: pide a gritos que haya siempre un punto de humedad constante"

En el universo de la jardinería, hay plantas que se ganan la fama por su belleza y otras por su carácter. La gardenia pertenece a ambas categorías: seduce con su perfume intenso y sus flores perfectas, pero exige atención casi diaria, como si reclamara un cuidado a medida. Entenderla no es solo cuestión de técnica, sino de aprender a leer sus señales más sutiles, esas que se manifiestan en un leve cambio de color en las hojas o en la sequedad invisible de sus raíces.

En ese lenguaje silencioso de la planta pone el foco Eduardo Barba, jardinero e investigador botánico, que insiste en desmontar la idea de que la gardenia es caprichosa por naturaleza. Según explica, su aparente dificultad realmente responde a descuidos muy concretos: un sustrato inadecuado, un exceso de sol o, sobre todo, una falta de humedad constante en la tierra que termina por comprometer la salud de sus raíces.

Esa atención al riego se convierte, de hecho, en la clave de su supervivencia. “Cuando las raíces de una gardenia se secan, grita sin vocalizar: pide a gritos que haya siempre un punto de humedad constante”, advierte el experto a su paso en ‘Hoy por Hoy’, aludiendo a un equilibrio delicado que evita tanto la sequedad como el encharcamiento. Mantener ese nivel justo de humedad marca la diferencia entre una planta que apenas resiste y otra que florece con plenitud.

Cuidado de no encharcarla

La gardenia suele venderse como una planta elegante y aromática, pero Eduardo Barba la retrata con otra verdad más mundana: es una especie que no soporta la dejadez en el riego. Su fragilidad no está tanto en su naturaleza como en su sensibilidad extrema a la falta de agua en el sustrato, un descuido que afecta directamente a sus raíces y desencadena un deterioro rápido. Por eso, insiste en que no basta con regar “de vez en cuando” como algunos creen.

Al contrario, es necesario mantener una humedad constante y equilibrada, evitando tanto la sequía como el exceso, en una especie que vive siempre al límite entre la exuberancia y el colapso. “Eso sí, sin encharcamientos, como tantas plantas que adoran la humedad en tierra sin encharcamientos, que eso trae otro problema”, aclara el experto. Un equilibrio delicado que convierte su cultivo en un ejercicio de observación continua.

Además, Eduardo Barba insiste en que la gardenia no merece la fama de planta imposible. Con una ubicación protegida, un sustrato ácido y riego constante sin excesos, puede convertirse en una de las joyas más agradecidas de la terraza o del interior luminoso. Para los más despistados, existen variedades más resistentes, como la Kleim’s Hardy, capaces de ampliar el margen de cultivo en los climas más complicados.