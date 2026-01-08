El 2025 cierra con 1.119 fallecidos en las carreteras, el segundo año con menor víctimas

Accidente de coche en Alcalá de Henares en el que falleció un menor de 15 años, en una imagen de archivo.

Un total de 1.119 personas han muerto en las carreteras españolas en los 1.028 siniestros mortales que se registraron en todo el 2025, según el balance provisional de seguridad vial 2025, presentado esta mañana en Madrid. Más de 4.900 personas sufrieron heridas que requirieron hospitalización por estos accidentes, además.

Este dato, pese a ser doloroso, supone una reducción del 3% con respecto al año 2024 con 35 víctimas mortales menos, lo que convierte 2025 en el segundo con menor cifra de fallecidos desde el año 1960.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido el encargado de exponer estos datos y, en su comparecencia ante la prensa, ha señalado "siguen siendo demasiados" y que esta cifra supone "un precio desmesurado para la sociedad española".

Por eso, ha vuelto a reiterar la necesidad de alcanzar el consenso parlamentario para aprobar la proposición de ley que reduce la tasa máxima de alcohol permitida para conducir.

En total, se registraron 14 accidentes mortales menos que en 2024 y de los más de 1.000 accidentes, 75 se saldaron con múltiples fallecidos, añade la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estas cifras se enmarcan en un contexto de aumento en un 3,39% de los desplazamientos de largo recorrido hasta alcanzar los 478,56 millones de movimientos, récord absoluto, y la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos cae a 2,1, el valor más bajo de toda la serie.

La salida de vía, accidente mortal más significativo

La salida de vía sigue siendo el accidente mortal más significativo y está detrás del 43% de los fallecidos en las carreteras y en 2025 se dieron 36 días denominados 'blancos', esto es, sin ninguna víctima mortal en las vías. En 2024 hubo 28 días 'blancos'.

Según el balance provisional de la DGT, la mayor reducción de víctimas mortales se dio en accidentes en vías de alta capacidad (autopistas y autovías) con 30 muertos menos este año que en 2024 (298).