El asteroide YR4, de un posible impacto con la Tierra a hacerlo con la Luna: "Sería espectacular a nivel científico"

El asteroide 2024 YR4 monopolizó durante los meses de enero y febrero portadas, noticias y conversaciones alrededor del mundo después de que las probabilidades de impacto contra la Tierra en 2032 crecieran durante semanas hasta el 3,1%, el pico al que llegó, pero ahí se terminó la amenaza y en cuestión de pocos días se esfumaron las opciones de un posible impacto llegando casi a ser de 0%.

Sin embargo, esta roca celeste, una de las 1.768 que hay registradas en la página de la Agencia Estatal Europea (ESA), sigue empeñada en tener su parte de protagonismo. Tal y como se ha anunciado y la NASA ha confirmado en un comunicado emitido este miércoles, la órbita del asteroide ahora le podría hacer chocar contra la Luna ese mismo año. De hecho, se ha cifrado en un 3,8% las probabilidades de que suceda.

La astrofísica e investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Julia de León aclara a El HuffPost que fue el pasado 26 de marzo cuando gracias a una observación en el telescopio de referencia James Webb de la NASA se dieron cuenta de esta trayectoria.

"Las observaciones con el rango en el que se mueve el telescopio de longitud de onda nos han servido para añadir puntos en la órbita del asteroide y con eso hemos recalculado las probabilidades y con eso sigue siendo 0 la de la Tierra y 3,8 en la Luna", afirma la especialista, que se encarga de estudiar la composición de los asteroides gracias al Gran Telescopio Canarias de La Palma, que con sus 10,4 metros es el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo.

De León también destaca con ese trabajo han podido afinar mucho más el tamaño de la roca. Antes se estimaba que pudiera estar entre los 40 y los 100 metros, mientras que ahora han podido ajustarlo mucho mejor y confirmar que se trata de un asteroide de unos 60 metros con un margen de error de siete metros.

"Yo lo observé con el Telescopio de Canarias en el rango óptimo visible y con varios parámetros pude hacer una estimación del tamaño de manera indirecta, pero asumía muchas incertidumbres y por eso me daba un rango tan grandes. Ahora con las medidas del Webb estas son más directas y sale un tamaño de 60 metros con un margen de error de 7 metros. Esta es la contribución principal", explica esta tinerfeña, comparándolo con ser un poco mayor que la distancia de una piscina olímpica.

Además, en abril o en mayo van a volver a poder utilizarlo para ser todavía un poco más precisos: "Estamos discutiendo qué opción coger. Si lo observas en mayo tienes una medida de la posición de esa órbita más lejana y, por tanto, tienes más información, pero tienes el riesgo de que si falla algo ya no podemos volver a verlo, mientras que en abril no estaría tan lejos y los datos serían algo peores, pero si pasa algo inesperado sí tenemos la oportunidad de mayo".

La especialista, aunque lo tiene que cerrar con el resto de sus compañeros, se decanta por la observación de abril, ya que "así nos aseguramos y porque el asteroide está más brillante". Eso sí, siempre teniendo en cuenta que volverá a ser en 2028 cuando YR4 volverá a estar más cerca de la Tierra y se podrán obtener nuevos datos.

"No sabemos si seguiría subiendo. Puede subir con una medida más, pero eso no significa que siga creciendo y habría que esperar hasta ese año. Ahora las medidas que añadamos ya no son tan buenas, está muy lejos, está muy débil y no tiene suficiente luz, pero si sigue subiendo la tendencia, lo observaremos y añadiremos los puntos para ser lo más precisos posible", sentencia, ejemplificando que incluso si sube a un 50% sigue habiendo otro 50% de que no choque.

"No nos implicaría para nada"

Aunque para saber si va a acabar chocando o no habrá que esperar siete años, De León avanza que a la Tierra no le pasaría nada en caso de que finalmente sí que se produzca la colisión.

"Que haya una probabilidad de impacto con la Luna sería algo muy espectacular a nivel científico y contaría con la ventaja de que no nos implicaría para nada, así que es algo muy interesante", celebra De León, que recuerda que hay muchos cráteres en nuestro satélite provocados por impactos de asteroides.

"Pero es que este encima lo podríamos ver desde telescopios espaciales que están orbitando la Luna. Sería la primera vez que se viera así, las consecuencias que tiene y a nivel de ciencia sería realmente impresionante", señala De León.

El único peligro, añade, es para esos orbitadores lunares que hay porque "habría que ver dónde están y si es seguro para ellos". "Es lo único que habría que tener en cuenta porque a nosotros no supone nada y no nos va a caer nada", reitera la astrofísica canaria.

De León también destaca que, solo en caso de que impacte y si lo hace en una zona no iluminada, sí que se podría ver desde la Tierra a simple vista "un pequeño punto de luz". "No sería espectacular, pero sí se podría observar", finaliza.