El exjefe de tecnología de una consultora robó más de 400 portátiles de la empresa para especular en bolsa: está en prisión preventiva

Suponemos que este señor no es Ho Man-kit, pero nos sirve para ilustrar un caso así

Pasar de ser un jefazo a la cárcel por tomarse demasiado en serio lo de 'llevarse el trabajo a casa'. Tan, tan en serio, que lo que este alto responsable de Deloitte, una de las grandes compañías mundiales, se llevo a casa fue, directamente, una colección de ordenadores portátiles de la empresa. Y no para actualizarlos, no...

La historia nos lleva a Hong Kong, donde Ho Man-kit, de 40 años, optó por llevarse nada menos que 423 portátiles de marca Lenovo pertenecientes a Deloitte. Un 'golpe' por parte del antiguo gerente de tecnología de la información equivalente a más de 132.000 euros, en una de las consultoras más afamadas.

La operación ya de por sí era de todo menos legal, pero es que el culpable confeso optó además por venderlos a una empresa de reciclaje de productos electrónicos entre septiembre de 2021 y febrero de 2023. Poco a poco, por si así no le pillaban.

Pero le pillaron. Vaya si le pillaron.

Todo se destapó cuando un ingeniero informático de Deloitte comprobó que faltaban 399 portátiles en la oficina. Él mismo y un administrativo revisaron las imágenes de seguridad y se encontraron la sorpresa en directo de que Ho Man-kit, que encima estaba de baja, aparecía llevándose cajas de ordenadores y negociando con un comprador allí mismo. Entre la estupefacción y la indignación, se personaron en plena transacción para interrumpir lo que hubiera sido un nuevo golpe del ya extrabajador.

Al culpable no le quedó más remedio que una obvia confesión. Intentando pedir clemencia, declaró que había perdido todas las ganancias ilícitas después de varias operaciones fallidas en Bolsa. La investigación siguió y los agentes le encontraron ingresos de hasta 458.000 dólares de Hong Kong (algo más de 50.000 euros) por las ventas del material robado, una cifra a la que él mismo sumó una cantidad amplia recibida en efectivo.

El caso pasó a la Justicia y mientras llega la sentencia, el ex alto cargo espera en prisión preventiva. Y no hace falta ser experto en tribunales para intuir que bien, bien, no pinta su caso.