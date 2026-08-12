Este astronauta de la Estación Espacial Internacional no puede ser más claro sobre qué pasa si se mira directamente al Sol en el eclipse

Chris Hadfield, frente a un módulo del Apolo 10, en 2013 en Londres.

Si uno repasa el curriculum del astronauta canadiense Chris Hadfield, no cabe duda de que es una voz autorizada para hablar sobre el espacio: este ingeniero ha sido piloto de la Royal Air Force de su país y fue comandante de la Estación Espacial Internacional.

También es músico y tuitero; de hecho durante su estancia fuera de la Tierra y desde entonces no ha parado de divulgar sobre astronomía y de acercar a sus seguidores las curiosidades sobre ese mundo tan fascinante.

Este miércoles, por supuesto, ha hablado en sus redes sobre el eclipse total de Sol que se verá esta tarde como total en gran parte de la Península (y como parcial en el resto).

Junto a una imagen en la que se ve precisamente la franja por la que pasará el eclipse, Hadfield ha recordado que, además de en España, será visible Groenlandia e Islandia y que también se verá parcial en algunas zonas de América del Norte, Europa y África.

A su publicación ha añadido un "recordatorio de astronauta", que no puede ser más claro para concienciar de la importancia de cuidar la vista si se va a observar este fenómeno celeste.

Con una frase, lo dice todo: "No mires directamente al Sol... ¡te freirá los ojos!".

La única manera segura de poder mirar directamente el eclipse es utilizando gafas certificadas. En ellas, debe figurar el código ISO 12312-2:2015, además del logo CE (de conformidad europea).

Además, es recomendable comprobar que las que tengamos no figuren entre los siete modelos que han sido retirados del mercado por riesgo de lesiones oculares. Puedes consultarlos todos aquí.