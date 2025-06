El 'Financial Times' advierte que España es el "único gran obstáculo" del plan defensivo de la OTAN

"España se convierte en el único gran obstáculo para el objetivo del 5% de gasto en defensa de la OTAN", así lo advierte un artículo del Financial Times. Según el medio, el Gobierno español es, por ahora, el único impedimento para lograr el compromiso conjunto de aumentar el gasto militar de cada aliado. Esta cifra, sin precedentes, se debatirá en la cumbre del 24 de junio en La Haya.

La propuesta, impulsada por la administración estadounidense y respaldada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, desglosa el 5% en un 3,5% destinado a defensa convencional y un 1,5% a ciberseguridad e infraestructuras críticas. Aunque la mayoría de los países miembros ya cumple con esta última parte, el incremento desde el actual objetivo del 2% al nuevo 3,5% en defensa tradicional representa un reto para economías como la española o la italiana.

Actualmente, ningún miembro de la OTAN alcanza ese umbral del 5% según los criterios oficiales de la organización, pero fuentes aliadas citadas por el Financial Times consideran que el verdadero punto clave es alcanzar al menos el 3,5%, más allá del componente digital o tecnológico.

El caso de España

El artículo señala que España, pese a haber anunciado en abril una inversión adicional de 10.471 millones de euros para alcanzar por primera vez el 2% del PIB en defensa, sigue lejos del nuevo objetivo propuesto. El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en un enfoque cualitativo frente al puramente cuantitativo, defendiendo que su aportación a misiones internacionales y operaciones de mantenimiento de la paz no se refleja totalmente en el cómputo del gasto.

A esto se suma la barrera interna de la necesidad de generar un consenso social que respalde un aumento sustancial del presupuesto militar. En palabras del analista Bernardo Navazo, fundador de Geopolitical Insights, "el Gobierno necesita tiempo para trabajar en un discurso público que acompañe el incremento del gasto", debido a una tradición pacifista y antimilitarista profundamente arraigada en la sociedad española.

Un escenario de tensión política internacional

La presión desde Washington es creciente. El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha declarado que “el 5% es nuestra cifra” y ha pedido a los aliados que “inviertan en su defensa con convicción”. Además, el presidente Donald Trump, ha insinuado que un incumplimiento de este compromiso podría traducirse en un escenario donde EE.UU. coja su propio "rumbo" si Europa no asume estos costes.

Ante este contexto, los diplomáticos en Bruselas trabajan a contrarreloj para asegurar una declaración conjunta en la cumbre de La Haya. Sin embargo, el Financial Times advierte que España no ha confirmado aún su apoyo al compromiso del 5%, lo que podría bloquear el acuerdo y proyectar una imagen de falta de unidad en un momento especialmente sensible para la seguridad europea.