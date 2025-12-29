Un español que trabaja en Dinamarca revela lo que le dijo su jefe cuando un compañero fue a trabajar resfriado: "Me quedé en shock"

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) más de tres millones de españoles residen en el extranjero en 2025, un 93% más que hace 15 años. Los indicadores ponen de manifiesto que básicamente buscan mejores sueldos y para ello eligen países como Francia, Alemania y Reino Unido.

En menor proporción pero cada vez más presente está Dinamarca, donde muchos españoles acuden a probar suerte en empleos relacionados con la hostelería y donde hay un sistema de trabajo muy distinto al que hay en España.

Todo empieza a raíz de unas declaraciones del CEO del Grupo La Mafia, que tiene restaurantes italianos que imitan la estética mafiosa —algo que ha levantado ampollas en Italia porque nadie entendería un restaurante llamado ETA se sienta a la mesa—, criticando la cultura laboral en España.

"Antes tenías que estar muy mal para no ir, ahora con fiebre no van", ha puesto como ejemplo el empresario en un podcast, donde cuenta también ha doblado el tamaño de su empresa en cuatro años.

En Dinamarca no pasa

La publicación se ha llenado de comentarios de personas poniendo ejemplos de por qué si alguien tiene gripe o está resfriado no debería ir a trabajar y menos en un restaurante donde se pueden contagiar alimentos.

En X, Alejandro Cencerrado ha contado su experiencia propia trabajando en Dinamarca y no tiene nada que ver con lo que cuenta el CEO de La Mafia: "Nunca olvidaré el primer día que un jefe danés se enfadó con un compañero mío por ir al trabajo resfriado, me quedé en shock".

"Con el tiempo descubrí que no era solo aquel jefe, sino algo muy extendido en la cultura danesa: si estás malo está mal visto que vayas a trabajar, porque le puedes pegar el virus al resto y que acaben todos malos", ha proseguido contando.

Y ha zanjado que todo esto tiene sentido "pero a los que nos hemos criado en la cultura de la penitencia nos sorprende": "Desde entonces veo tan estúpida la actitud de algunos jefes españoles obligando a sus empleados a ir a trabajar enfermos, como si eso fuera bueno".