El incendio Pico del Lobo tiene un perímetro de 30 kilómetros y ha quemado 2.400 hectáreas

Imagen de la columna de humo producida por el incendio forestal que se ha iniciado hoy viernes en el Pico del Lobo, en Guadalajara.

El incendio que afecta a la zona del Pico del Lobo, en la provincia de Guadalajara, sigue siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades y equipos de extinción de incendios.

El fuego ha arrasado hasta ahora unas 2.400 hectáreas y su perímetro ha alcanzado los 30 kilómetros, según el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar. A pesar de que el incendio sigue sin ser controlado desde su inicio el pasado domingo, las condiciones de este sábado y domingo han ofrecido una leve mejora.

El cambio en la dirección del viento, que sopló del sur en lugar de del sur-suroeste como se preveía, también ayudó a las tareas de extinción. Almodóvar destacó que las condiciones de este sábado han sido favorables para continuar reforzando las líneas de defensa contra el fuego.

El equipo de trabajo ha sido masivo, con la intervención de más de 40 medios terrestres y 25 medios aéreos, que incluyen a alrededor de 300 personas del plan Infocam, provenientes de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, así como efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A pesar de los avances, el incendio sigue en nivel 2 de operatividad, lo que indica que la situación sigue siendo grave. Desde que el incendio se declaró en la madrugada del domingo pasado, un total de 153 medios y 767 personas han trabajado en las tareas de extinción.

Sin embargo, se espera que en la jornada de hoy las condiciones sean más benignas debido a un aumento de la humedad y la presencia de nubes, lo que podría reducir el calor del sol sobre la vegetación y facilitar las labores de extinción.