El Kremlin avisa que si el ejército ruso se agota se producirá la escalada de otra guerra

Rusia sufre escasez de soldados. El ejército de Moscú ha tenido que recurrir a la benevolencia de sus aliados internacionales para continuar su lucha en Ucrania. Tal y como apunta el medio lituano Vakary Ekspresas, en Rusia ha primado más la cantidad que la calidad, y esto lo debilita y hace que recurra a otras formas para librar su ofensiva.

La escasez ha contribuido a que el Kremlin aumente el uso de vehículos no tripulados en el campo de batalla. Además, a su vez, ha incrementado la producción desde el otoño de 2022. En la publicación se apunta que los drones rusos "tienen un alto poder de ataque, son responsables del 60-70% de los muertos y heridos en Ucrania".

De este modo, para Moscú, los drones se han convertido no sólo en un verdadero descubrimiento en la guerra de Ucrania, sino también una herramienta de guerra híbrida que puede utilizarse para desestabilizar, socavar y desorganizar a Occidente. El primer objetivo de Rusia fue Polonia, que se suponía que derribaría al menos 19 drones rusos. Fue la primera vez desde el comienzo de la guerra que un país de la OTAN derribó un objeto militar ruso sobre su territorio. Más tarde, tres aviones de combate rusos MiG-31 invadieron el espacio aéreo estonio durante 12 minutos antes de ser interceptados por aviones de la Alianza.

Pero, si bien estas provocaciones fueron limitadas al Este del continente, hace unos días los tres drones que sobrevolaron el aeropuerto de Copenhague el 23 de septiembre sólo apunta que el Kremlin está aumentado su disuasión sobre la OTAN.

De acuerdo a la información difundida, debido a que los métodos tradicionales eran costosos e ineficaces, Rusia se centró en su guerra híbrida, combinando drones, guerra cibernética y psicológica para aumentar los costos para Europa y Ucrania. "En condiciones en las que la guerra tradicional está agotando las fuerzas armadas de Rusia, Moscú no tiene más remedio que cambiar a la guerra híbrida, entrenando a operadores de drones en lugar de entrenar soldados".