Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo e inicia maniobras aéreas "preventivas" por ataques rusos
Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo e inicia maniobras aéreas "preventivas" por ataques rusos

El objetivo de estas acciones es "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población polaca", tal y como han defendido.

F-16C Fighting Falcon del 'Tigers Demo Team' de la Fuerza Aérea de Polonia (archivo)Europa Press

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha anunciado este domingo el despliegue de cazas y la activación de sistemas de defensa aérea como medida preventiva, tras los recientes ataques aéreos rusos contra Ucrania. El objetivo de estas acciones es "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población polaca", tal y como han defendido desde el país.

Según el comunicado oficial difundido a través de la red social X, las fuerzas aéreas polacas han comenzado a operar en el espacio aéreo del país en coordinación con sus aliados, en respuesta a los bombardeos rusos, realizados con aviación de largo alcance, que han impactado en diversas ciudades ucranianas. 

-Noticia en ampliación-

