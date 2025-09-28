Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo e inicia maniobras aéreas "preventivas" por ataques rusos

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha anunciado este domingo el despliegue de cazas y la activación de sistemas de defensa aérea como medida preventiva, tras los recientes ataques aéreos rusos contra Ucrania. El objetivo de estas acciones es "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población polaca", tal y como han defendido desde el país.

Según el comunicado oficial difundido a través de la red social X, las fuerzas aéreas polacas han comenzado a operar en el espacio aéreo del país en coordinación con sus aliados, en respuesta a los bombardeos rusos, realizados con aviación de largo alcance, que han impactado en diversas ciudades ucranianas.

-Noticia en ampliación-

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.