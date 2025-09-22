El olor que solo aparece en otoño en España y que es capaz de mantener alejadas a las arañas de nuestros hogares

Este lunes 22 de septiembre, más allá de inaugurarse una nueva semana en el calendario, se le da la bienvenida en España al otoño, una estación que para muchas personas es característica por un olor en concreto: el de las castañas asadas.

Sin embargo, el otoño es también una estación en la que las temperaturas descienden de manera acusada, lo que hace que las arañas busquen refugiarse en los hogares, donde el frío no está tan presente.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán HNA, precisamente el olor de las castañas tan característico del otoño puede hacer que las arañas se mantengan alejadas de las viviendas.

En ese sentido, un estudio publicado en la revista científica Journal of Economic Entomology ha demostrado que el aroma de las castañas tiene la capacidad de ahuyentar a arañas como la viuda negra.

"Las castañas comestibles liberan sustancias aromáticas volátiles cuando se dañan, lo que ahuyenta a las arañas. Para potenciar el efecto, se deben romper ligeramente las castañas, por ejemplo, con un martillo", explican desde el citado medio.

Tras realizar esa acción, se deben colocar las castañas tanto en los marcos de las ventanas como en los umbrales de las puertas para conseguir dificultar de forma efectiva el acceso de las arañas al hogar.

La colocación de las castañas en los mencionados lugares del inmueble debe repetirse de forma periódica, ya que con el paso del tiempo la intensidad del olor del fruto del castaño disminuye de manera importante, lo que hace que este truco deje de ser tan exitoso.

En cualquier caso, cabe destacar que el olor de las castañas tan solo es útil para evitar que las arañas acceden al hogar a través de las puertas o ventanas. Si los insectos ya han entrado a la vivienda, las castañas no sirven para que se vayan y es necesario buscar otro tipo de solución.