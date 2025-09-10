El pequeño refugio a 1.400 metros de altitud que acoge senderistas bajo petición: "Si alguien viene en coche a comer le decimos que no"

Un matrimonio ha decidido trasladar sus vidas, permanentemente, a un refugio situado a 1.400 metros de altitud. Desde 2011 la pareja vive dentro de los muros del Refugio Casello Marguerita, una antigua vivienda de un escalador que han restaurado en equipo. El lugar se asienta entre las colinas del Parque Nacional de Sila (en Calabria, Italia).

Según publica el medio italiano Il Dolomiti, el pequeño refugio tiene tres habitaciones con 12 camas individuales. Además, se encuentra cerca de un bosque de abetos plateados centenarios de "gran valor naturalista", abierto todo el año, que ofrece actividades como trekking, travesías, raquetas de nieve, visitas guiadas, rutas temáticas e itinerarios histórico-artístico. Ellos mismos trabajan de guías de senderismo ambiental en el Parque.

En conversación con el digital, aseguran que toda esta idea forma parte de su sueño con "vivir a gran altura". "Soy un amante del senderismo y un profundo conocedor de estas montañas, que he frecuentado desde que era un niño", relata el hombre. "Mi esposa también está enamorada de las tierras altas. Emigró de Canadá y enseñó inglés durante 10 años en la Universidad de Calabria, antes de convertirse en administradora de refugios, junto conmigo, a tiempo completo", explica.

"Nos encanta escuchar las historias de viajeros que pasan por nuestro refugio", asevera en sus declaraciones. "Elegir dar vida a un lugar como este, el primero y único en el Parque, no fue solo una decisión de trabajo, sino una elección de la vida real", confiesa.

De este modo, y con mucho esfuerzo, nació hace 14 años Casello Margherita, su casa y donde acogen a una gran cantidad de turistas a lo largo del año. Aun así, avisan: "Si alguien quiere venir a nosotros en coche sólo para almorzar, decimos que 'no'. El Refugio y la montaña merecen ser vividos plenamente". "Digamos que la limitación es para aquellos que se enfrentan a la subida en coche: o te tomas el tiempo para apreciar la belleza de la zona o no tiene mucho sentido venir a nosotros: No somos un restaurante, sino un refugio en todos los aspectos", subrayan en sus declaraciones al medio.

No obstante, los protagonistas confiesan que dado que el refugio se encuentra a gran altura, "no faltan las dificultades". "Cuando necesitas algo, tienes que bajar al valle y también llevar a los niños a la escuela, todos los días, tienes que organizarte con el coche. Aquí los autobuses no llegan", aseguran. Aun así, ellos siguen eligiendo su vida: "Estamos muy contentos, no cambiaríamos nada".