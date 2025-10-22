El personal de hotel revela los dos objetos típicos de las habitaciones que no se lavan regularmente: "No las toques demasiado"

Hay pocas cosas mejores que disfrutar durante unos merecidos días de descanso de las comodidades de un buen hotel. Llegar, por lo general cansado, registrarse, entrar en la habitación e, inmediatamente después, echarse sobre la cama con la vista puesta en varios días de vacaciones. Ya sea en unos días que se está dispuestos a relajarse en una piscina con un buen libro o a no parar como buen turista por la ciudad escogida, la habitación del hotel se convierte durante esos días en un refugio.

Pero cuidado, porque no es oro todo lo que reluce, a veces solo es la suciedad acumulándose. Los huéspedes esperan una limpieza a fondo antes de entrar en su habitación, pero bajo la presión de la alta rotación de personal, algunos trabajadores han confesado que a menudo se escatiman gastos. Uno de ellos señaló en Reddit el objeto que más se suele pasar por alto durante las limpiezas rutinarias.

"Las mantas de arriba no se lavan con regularidad, así que no las toques demasiado y no las ensucies para la siguiente persona", ha advertido en la plaforma un trabajador de forma anónima. Muchos huéspedes retiran estas mantas antes de dormir, pero inevitablemente antes se sientan sobre ellas y las tratan dando por sentado que están limpias, según ha señalado el periódico británico Daily Express, que ha agregado que los mismo ocurre con los caminos de mesa, esas piezas de tela largas y estrechas que se colocan en el centro de las mesas para decorarlas, protegerlas de manchas y rayones, o ambas cosas.

"Los artículos decorativos, conocidos como 'bienes blandos', se clasifican como sin barrera, lo que significa que generalmente solo se limpian localmente o se lavan durante limpiezas profundas poco frecuentes, lo que deja la decisión sobre su higiene en gran medida a la discreción y los estándares de marca internos del hotel", ha remarcado el periódico británico.

Además, el medio ha destacado otros objetos sobre los que también hay que estar sobreaviso. "Cuando llegues a tu habitación de hotel, si en ella hay una botella de agua rellenable y vasos, llama inmediatamente y pide educadamente una nueva botella de agua y vasos", ha advertido otra fuente interna de un hotel. Esta ha afirmado que "alrededor del 99% de los hoteles no cambian los vasos en la habitación". "El personal de limpieza tiene instrucciones de enjuagarlos en el baño (sin lavavajillas) y volver a colocarlos", ha asegurado.

Cada cuánto deben limpiarse las sábanas de un hotel

En España, la normativa turística está descentralizada en las Comunidades Autónomas. Estas deben seguir lo estipulado en la norma internacional UNE-ISO 22483 de abirl de 2020, en la que se establecen los mecanismo de garantía para el huésped, entre ellos las normas relativas a la limpieza.

En cuanto a la política del cambio de ropa, esta norma establece que durante la estancia del huésped el servicio de limpieza debe cambiar las sábanas cada tercer día (o menos), a menos que: "el huésped pida que sus sábanas sean cambiadas; la ropa de cama esté manchada o dañada de alguna manera; o haya una discrepancia entre los registros de la recepción y el ama de llaves en cuanto al estado de la habitación".

Mientras, tras la salida de un huésped, la habitación se debe dejar lista para la llegada del siguiente, según agrega la norma, siguiendo una serie de requisitos, que incluyen ventilar la habitacón, cambiar la ropa de cama y hacerlas. "Los elementos adicionales (por ejemplo, almohadas, mantas) deben estar disponibles y limpios; si hay almohadas adicionales en el armario, éstas se deben cubrir".

En cuanto a los accesorios del baños, también señala que deben limpiarse junto a los grifos y el espejo. "Los vasos limpios deben ser cubiertos y otros consumibles deben ser reemplazados", apunta. Y remarca que "las paredes, pisos, techos, espejos y ventanas, muebles, equipos y elementos decorativos o funcionales deben ser limpiados".

Sobre la limpieza "en profundidad", la norma establece que debe llevarse a cabo en todas las habitaciones "al menos una vez al año, considerando el nivel de ocupación, la estacionalidad y la necesidad". "El etiquetado y el giro de los colchones, así como la limpieza de cortinas, alfombras y ventanas se debe incluir en el programa, cuando proceda. La frecuencia debe aumentarse según las necesidades (por ejemplo, la humedad)", estipula.