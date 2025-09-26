El pueblo es tan pequeño que un premio de la lotería hace multimillonarios al 10% de su población

En el pueblo canadiense de St. Paul’s River no hay ni cine, ni centro comercial, ni mucho menos puedes tomarte un café en un Starbucks. Lo que sí hay es un ultramarinos que ha despachado el billete de lotería más rentable de su historia y 14 vecinos que han jugado veinte años juntos, se han repartido 50 millones de dólares. Resultado: un 10% del pueblo ya tiene más ceros en la cuenta que toda la costa vecina.

“Hemos ganado 3,5 millones de dólares… Cuesta creerlo”, celebra entre carcajadas Della Spingle, una de las afortunadas premiadas de las que habla esta noticia de Antena3. Lo que se da a entender que cada uno de los socios inversores de la lotería se ha llevado la misma cantidad.. ¿El detalle? La llamada que lo cambió todo llegó a las seis de la mañana, cortesía de la cajera del ultramarinos. Así se despierta uno con gusto.

El dueño de la tienda, Chesley Griffin, ha rizado el rizo: además de ganador, embolsó medio millón extra por vender el billete. Ahora dice que piensa en jubilarse y que el premio “estimulará otras empresas del pueblo”. Lo cierto es que los albañiles ya no dan abasto porque medio pueblo ha decidido reformar su casa antes de que el vecino se haga un chalet de revista.

La alcaldesa, Dale Roberts-Keats, vive en una nube: “Es casi increíble. Espero que la comunidad también se beneficie”, aunque entre sonrisa y sonrisa se marcó el consejo financiero de manual: “Es fácil quedarse sin dinero si no tienes cuidado, he oído historias horribles”. Vamos, que ni la lluvia de millones libra de la típica charla de cuñado.

Entre los nuevos millonarios hay de todo. Loretta Griffin, 74 años, se jubila tras tres décadas en la fábrica de pescado: “Mi hijo necesita una camioneta y mi hija un dormitorio nuevo”. Maud Griffin O’Brien, otra de las premiadas, planea montar una huerta con invernadero y suelta la frase de la semana: “Ahora solo tengo que cuidar de cinco de mis seis hijos”. A saber qué pensará el sexto.

Mientras tanto, el 90% del pueblo sigue sin premio. Eso sí, ahora pueden presumir de vivir en el único lugar de Canadá donde es más probable encontrarte un multimillonario en la cola del pan que un turista.