Gana la lotería tras jugar los mismos números durante más de 10 años: "He escuchado burlas de otros"

Una forma habitual de jugar a la lotería para muchas personas es la de utilizar siempre la misma combinación de números. Esas cifras, en muchas ocasiones, tienen un significado especial para quienes participan en los sorteos.

La parte positiva es que tanto el proceso de rellenar el boleto como el de comprobar el resultado cuando se ha celebrado el sorteo son muy rápidos. Por el contrario, la negativa es que esta forma de jugar puede crear cierta obligación a echar la lotería (por el miedo a que justo en un sorteo en el que no se participe toquen los números por los que siempre se apuesta).

Esa manera de jugar es la que ha llevado al éxito a un ciudadano de la localidad finlandesa de Raisio. El afortunado ha ganado nada más y nada menos que tres millones de euros gracias a los números con los que juega siempre.

Tal y como recoge el medio de comunicación finlandés Rannikkoseutu, el hombre ha reconocido que jugar a los mismos números en la lotería durante mucho tiempo le ha causado críticas por parte de familiares y amigos.

"Llevo más de una década utilizando la misma combinación. A veces he oído a otros burlarse de mí, diciendo que debería cambiar mis números, pero ahora no tienen nada que decir", ha subrayado el ganador.

La forma que tuvo el hombre de enterarse de que gracias a la lotería se había convertido en millonario fue bastante curiosa, ya que recibió la llamada de la agencia nacional de loterías y apuestas de Finlandia (Veikkaus) para felicitarle y él ni siquiera había comprobado su boleto.

"Aún no he tenido tiempo de comprobarlo, pero lo haré", afirmó el afortunado al ser preguntado por Veikkaus sobre si había revisado el resultado del sorteo de lotería del día anterior a la llamada.

Unos minutos más tarde, el hombre descubrió el motivo de la llamada. "Sí, he encontrado algunos números que me suenan", confirmó el ganador, con tono de voz tremendamente alegre.