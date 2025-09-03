El super yate de 162,5 metros que lleva 3 años atracado y consumiendo toneladas de diésel para mantener su aire acondicionado

La vida de los multimillonarios se traduce en casas de lujo, coches de alta gama, viajes en jet privados además de yates de cifras astronómicas donde pasar sus vacaciones completamente relajados con todos los servicios y productos que demandan.

El multimillonario Roman Abramovich responde a este perfil. Es propietario de Eclipse, un super yate de 162,5 metros cuadrados que llevaba desde febrero de 2022 en el puerto de Muğla, en Turquía. Más de 3 años atracado sin actividad ninguna y ahora ha puesto rumbo, no sin antes dejar una cifra astronómica de consumo de electricidad y un gran impacto ambiental.

Y es que, lejos de permanecer inactivo durante los años que permaneció atracado en el puerto turco, los generadores del super yate han estado funcionando sin descanso para mantener el sistema de aire acondicionado en perfectas condiciones y así proteger los interiores del gigante marino de la humedad del país.

De esta forma, el barco hizo un consumo que alcanzó los 600 millones de euros en toneladas de diésel durante los más de 900 días que permaneció atracado, una cifra para evitar que sus servidores se sobrecalentaran, actuando así como una fábrica que, de acuerdo a JVTech, ha desembocado en esa "factura energética y ambiental desproporcionada". Tanto es así que desde el propio medio lo han calificado como el "gigante marino con apetito de ogro".

Un barco que es todo un ejemplo de lujo

Este super yate tiene una gran infraestructura militar. Prueba de ello es el sistema de defensa contra misiles, los dos helipuertos, el minisubmarino y las ventanas a pruebas de balas que lo conforman. A lo largo de sus más de 160 metros se pueden encontrar piscinas, un cine, discoteca y lujosas suites completamente digitalizadas con la tecnología más actual. Para que todos los servicios y las estancias que lo conforman puedan permanecer en perfecto estado, 60 personas que forman la tripulación se encargan de velar por ello, incluso cuando el barco está atracado.

Ahora, este monstruo de los mares tiene como destino el puerto de Mugla, siendo considerado durante años una fuente de consumo sumamente importante de energía para simplemente conservar ese aspecto de lujo aunque permaneciera inactivo.