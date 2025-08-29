Un empresario chino escala más de 300 posiciones entre las personas más ricas del mundo gracias a sus muñecas virales

Un nuevo nombre ha irrumpido con fuerza en la lista de mayores multimillonarios del mundo. Se trata de Wang Ning, un empresario chino que ha escalado más de 300 posiciones (pasando del puesto 400 al 79) en el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

A diferencia de otros muchos de los multimillonarios que figuran en la lista, Wang Ning no debe su riqueza al auge tecnológico. Lo que ha convertido a este empresario en una de las personas más ricas del mundo son las Labubu, sus muñecas virales.

Las muñecas Labubu, fabricadas por la empresa Pop Mart (compañía de la que Wang Ning posee casi el 50% del capital social), se han erigido como la figura de moda de este 2025.

Buena prueba de ello es que desde que se inició el año, Wang Ning ha visto aumentar su fortuna en nada más y nada menos que en 20.000 millones de dólares (algo más de 17.000 millones de euros, al cambio actual).

Gracias al 'boom' de las muñecas Labubu (al que ha ayudado de forma decisiva que se hayan hecho con ellas famosos como Rihanna o David Beckham), el patrimonio total de Wang Ning ha alcanzado la cifra de 27.500 millones de dólares, o lo que es lo mismo, unos 23.500 millones de euros.