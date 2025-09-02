Con los termómetros de Dubái marcando 46 grados, el príncipe heredero Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, más conocido como Fazza, trató de encontrar alivio en las aguas mediterráneas de Tarragona, España, con una escapada que no fue precisamente modesta.

A bordo del imponente Quattroelle, un superyate de 87 metros valorado en 180 millones de dólares, Fazza disfrutó a mediados de agosto de unos días de descanso lejos del intenso calor emiratí. Este barco, aunque no es el más grande de su flota es uno de los más lujosos avistados este verano en la costa catalana, recoge el medio local Diarimes. De hehco, el gasto anual estimado para su operación y mantenimiento es de entre 15 y 20 millones de dólares.

Fazza, de 42 años, es mucho más que un miembro de la realeza: es ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, galardonado jinete, paracaidista, fotógrafo aficionado y poeta reconocido. Su nombre artístico como poeta, Fazza, es ampliamente conocido en el mundo árabe por sus versos románticos y patrióticos.

Aunque no se ha confirmado si sus cuatro hijos lo acompañan, el Quattroelle es una embarcación perfectamente equipada para viajes familiares: cuenta con cinco plantas, seis suites para invitados, helipuerto, cine, spa con salón de belleza, piscina de hidromasaje para ocho personas y una galería de arte.

Otro de los elementos más llamativos es su gimnasio personalizado, diseñado en colaboración con el atleta olímpico Usain Bolt, que refleja la pasión de Fazza por el ejercicio físico.

El superyate fue originalmente encargado por el empresario Michael Chin Lee, quien lo bautizó en honor a su filosofía de vida basada en las 'Cuatro L': Love (Amor), Life (Vida), Liberty (Libertad) y Luxury (Lujo). Aunque Fazza conservó el nombre original, ha sabido imprimir su propio estilo a bordo.

Con más de 17 millones de seguidores en redes sociales, la vida de Fazza, entre caballos, aventuras y lujo, ofrece un vistazo fascinante a lo que significa ser un príncipe en el siglo XXI. Tarragona, con su mezcla de historia y serenidad, parece ser el escenario ideal para su verano europeo.