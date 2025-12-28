Ema, fontanero, señala qué hay que facturar para que ser autónomo sea rentable: "En mi caso, entre 8.000 y 10.000 euros al mes"

Ser autónomo en España implica tener tu propia actividad económica y ser responsable de tus obligaciones fiscales, contables y laborales. Para algunos, serlo es sinónimo de libertad y de mayores ingresos. Sin embargo, la realidad económica que esconden los números es muy distinta.

Así lo explica Ema, fontanero y creador de contenido en TikTok (@ema.fontanera.val), en una publicación donde detalla con crudeza cuánto hay que facturar realmente para que trabajar por cuenta propia sea rentable en España.

En el vídeo, Ema lanza un mensaje directo a quienes se plantean darse de alta como autónomos sin tener claros los costes: “En mi caso, entre 8.000 y 10.000 euros al mes”. Esa es, según explica, la cifra mínima de facturación necesaria para que su negocio de fontanería —sin empleados— tenga sentido económico.

Los gastos de ser autónomo

“El problema es que mucha gente ve los ingresos, pero no los gastos”, señala. Cuotas, impuestos, material, gasolina, herramientas, seguros, imprevistos y horas no facturadas forman parte del día a día. “Si facturas unos 4.000 euros al mes, ya estás perdiendo dinero. En ese caso, mejor irte a trabajar de empleado”, afirma sin rodeos.

Ema reconoce que sus precios generan críticas entre algunos clientes, pero insiste en que no se trata de abusar, sino de sobrevivir. “Los impuestos son altos y el país va a peor. Si los costes suben, los precios tienen que subir. No hay otra forma de defenderse”, explica, comparando la situación con lo que ya ha ocurrido en países como Italia, donde —según él— las cargas fiscales no dejan de aumentar.

Las condiciones de trabajo de un autónomo

El fontanero también pone el foco en el desgaste personal que supone ser autónomo. Jornadas interminables, llamadas fuera de horario, fines de semana ocupados y una presión constante que no se compensa si los beneficios no son claros. “Para que merezca la pena, un autónomo tiene que ganar entre 3.000 y 4.000 euros limpios al mes. Si no, es un dolor de cabeza”, resume.

Frente a esa realidad, Ema no descarta que, para muchos profesionales, trabajar por cuenta ajena sea una opción más sensata. “Si sabes trabajar y cobras 1.800 o 2.000 euros como empleado, haces tu horario y te olvidas. Si hay problemas, no son tuyos”, reflexiona.

Su vídeo ha generado impacto, especialmente entre autónomos que se sienten identificados con sus números y su diagnóstico. Más allá de la polémica, el mensaje de Ema pone sobre la mesa una cuestión clave: emprender sin conocer bien las cifras no es valentía, sino un riesgo que puede acabar saliendo muy caro.