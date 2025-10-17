Empieza a cocinarse el plan de ir a Rumania, coger al felino superdepredador extinto desde 1930 y soltarlo en los Pirineos

Dos asociaciones conservacionistas han propuesto un ambicioso proyecto para devolver al Pirineo catalán una especie desaparecida desde 1930: el lince boreal (Lynx lynx). La iniciativa, impulsada por Amigos del Parque Natural del Alto Pirineo y ADLO Pirineo, contempla la liberación de ejemplares procedentes de Rumanía en el Parque Natural del Alto Pirineo, el mayor espacio protegido de Cataluña.

El plan, aún en fase preliminar, plantea la introducción de linces castrados para evitar su reproducción, lo que ha generado un intenso debate entre ecologistas, científicos y autoridades. Aunque se trata de una especie distinta al emblemático lince ibérico (Lynx pardinus), su presencia podría alterar el delicado equilibrio ecológico de la región.

El lince boreal, más grande que su par ibérico, se alimenta principalmente de corzos, ciervos y rebecos. Su extinción en España no impidió su supervivencia en otras zonas de Europa, como Escandinavia y Europa Central. Sin embargo, su posible regreso plantea interrogantes sobre la convivencia con el lince ibérico, protagonista de uno de los programas de conservación más costosos del continente.

Un estudio reciente del CSIC, realizado por la Estación Biológica de Doñana, reveló que ambas especies ya se cruzaron en el pasado. El análisis genético de restos prehistóricos hallados en Andújar, Alcanar y Algarve mostró que los linces más modernos compartían más ADN con el boreal que los antiguos, lo que sugiere una hibridación histórica.

Aunque esta mezcla genética pudo haber beneficiado al lince ibérico en términos de diversidad, los expertos advierten que una nueva hibridación no controlada podría poner en riesgo décadas de esfuerzos de recuperación. El proyecto deberá pasar por la evaluación del parque natural, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio para la Transición Ecológica antes de recibir luz verde.