En este colegio el recreo sirve para arreglar el barrio: la carta de unos niños de primaria que ha cambiado la vida de sus vecinos

En la capital andaluza, el colegio Ruíz Elías transformó el barrio Cerro del Águila. El centro educativo decidió convertir una situación de adversidad en una oportunidad para mejorar las condiciones del sector en el que está ubicado e integrar a sus estudiantes con la comunidad del mismo.

Todo inició en el 2023 cuando el colegio incorporó una nueva metodología; se trata de un proyecto de Aprendizaje-Servicio (APS) que consiste en mejorar las instalaciones del Parque Estoril, espacio público en el cual, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento, la escuela realiza sus recreos al no contar con una zona exterior propia.

"Al no tener espacio y usar el parque por un acuerdo con el Ayuntamiento, pensamos: ¿por qué no mejoramos nuestro entorno?", manifiesta el equipo de docentes al medio local, Diario de Sevilla.

Un cambio que se originó en las aulas

Los alumnos del instituto fueron miembros activos a lo largo de toda la iniciativa. Un primer grupo de estudiantes describió cómo querían que fuera su parque. "Quiero un tobogán más grande", "un baño", "que el suelo esté blandito" o "una fuente para mi perro, porque no tiene dónde beber", fueron algunas respuestas por parte de los niños.

Un segundo grupo ejecutó una "auditoría" del sector, recogiendo datos y carencias para posteriormente elaborar informes al respecto. Por su parte, los estudiantes de 5.º y 6.º de Primaria redactaron cartas al Ayuntamiento de Sevilla y al Distrito Cerro-Amate para exponer las falencias del parque.

Las autoridades locales tomaron cartas en el asunto. Se cambió el suelo de caucho por uno más blando, se pintaron los bancos y se renovó la madera de los columpios. Los estudiantes se mostraron orgullosos. "La experiencia ha sido muy chula", asegura Mario Ávarez, uno de los 127 alumnos del colegio.

La integración con la comunidad del barrio

La directora del instituto, Teresa Parralo Aguilar, asegura que está muy contenta por la cercanía que ha generado este proyecto entre los estudiantes y la comunidad del barrio Cerro del Águila.

"La parte más importante ha sido trabajar la comunidad educativa con los vecinos. "Estoy muy contenta, sobre todo porque veo que los niños son conscientes de lo que están haciendo. Conectamos lo que ven en el aula con mejorar su parque", expresa.

Galardón internacional

El colegio fue galardonado por parte de la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES). La institución académica recibió el Premio Internacional al Proyecto de Mayor Impacto en Desarrollo Sostenible.