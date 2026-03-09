Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Compra un barco por 800 euros y concluye que por el precio pagado no se puede pedir más
Sociedad
Sociedad

Compra un barco por 800 euros y concluye que por el precio pagado no se puede pedir más

“Estoy francamente sorprendido de lo que pudieron hacer por ese precio”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un hombre de pie en la proa de un yate con los brazos extendidos y mirando al horizonte
Un hombre de pie en la proa de un yate con los brazos extendidos y mirando al horizonte

En el mundo de la náutica, tener barco suele asociarse a grandes presupuestos, amarres caros y mantenimiento constante. Sin embargo, de vez en cuando aparecen historias que rompen esa idea. La de un creador de contenido que decidió comprar por internet una pequeña embarcación procedente de China por apenas 800 euros demuestra que, incluso en el mar, hay quien se lanza a la aventura buscando gangas.

Esa fue precisamente la apuesta de Micah Toll, un youtuber especializado en vehículos baratos comprados en internet, que decidió adquirir en la plataforma china Alibaba un pequeño barco eléctrico valorado en unos 1.000 dólares (alrededor de 800 euros) para comprobar si realmente era posible navegar por tan poco dinero. Tras varias semanas de espera y un largo viaje en un cajón de madera, la embarcación llegó a Miami.

En el barco había diez chalecos salvavidas, un hallazgo que el propio comprador comenta como llamativo y que, en su opinión, compensaba parte del precio. Según cuenta Micah en Electrek, el bote, de aspecto sencillo y colores llamativos, se comportó en el agua como un vehículo pensado para remansos: potencia moderada, manejo tranquilo y prestaciones más adecuadas para lagos o estanques que para desplazamientos por corrientes o ríos con oleaje.

Una ganga muy rentable

Lejos de dar por perdido el experimento, el creador de contenido decidió mejorar la embarcación: instaló paneles solares sobre la cubierta para ampliar la autonomía y actualizó el motor para ganar empuje. Esas modificaciones convirtieron una compra barata en una pequeña embarcación de ocio funcional, aunque siempre dentro de las limitaciones propias de un producto adquirido por tan solo mil dólares.

El caso resume dos ideas claras sobre las importaciones de bajo coste: por una parte, se pueden localizar ofertas extraordinarias; por otra, ese ahorro implica riesgos y normalmente exige ajustes o reparaciones posteriores para obtener un resultado satisfactorio. “La fábrica construyó y suministró el barco por 1,080 dólares, y estoy francamente sorprendido de lo que pudieron hacer por ese precio”, concluye Micah. 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más allá de la anécdota, su historia demuestra que internet puede esconder compras tan inesperadas como arriesgadas. Y aunque no todos los experimentos acaban bien, en esta ocasión el pequeño barco chino terminó demostrando que, al menos a veces, una ganga de 800 euros también puede llegar a flotar. Eso sí, con algunas limitaciones, algo de ingenio y la disposición a hacer pequeños ajustes para sacar el máximo partido a una compra tan poco habitual.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos