Los padres de unos alumnos se quejan de que se les "sature" en casa con los deberes: su profesor responde con una nueva lección

George, profesor, habla de los alumnos que se han quejado de que les mande deberes tras terminar el trimestre.

George es un profesor que también crea contenido en redes sociales, bajo el nombre de usuario @george.fn31, que cuenta su día a día con los alumnos y hace alguna que otra reflexión sobre la situación actual de la educación, tanto desde el lado administrativo como de los sucesos con alumnos, padres y otros docentes.

Esta vez ha querido dar una lección no solo a los alumnos que se le han quejado por mandarles deberes tras finalizar el trimestre escolar, sino también a unos padres que se quejan a diario a otro profesor del colegio a cuenta de que se "satura" a sus hijos en casa por los deberes.

"Todavía estoy en shock. He acabado el trimestre y mis alumnos se han quejado de que les he mandado muchos trabajos para casa... Y en realidad les he mandado solo dos trabajos en todo el trimestre...", ha expresado al principio del vídeo.

Ha dejado claro que él, como profesor, no es partidario de "saturar" al alumno o alumna con tareas para que realicen en casa, ya que la jornada escolar "está para lo que está".

La queja de los padres "no tiene sentido"

Sin embargo, para el docente "no tiene sentido" que los padres se quejen de que sus hijos "tienen que hacer algo en casa" y se pregunta: "¿De qué manera vamos a reforzar lo que se ve en clase, lo que se ve en el aula, si no es mandando trabajo para casa?".

"Yo sé que es muy duro ver a los niños sufrir, pero pensad que cuando vosotros estudiabais y erais pequeños, la gente de mi generación hacía muchísimos más deberes de los que realmente se hacen ahora", ha mencionado.

Por lo tanto, ha concluido: "El profesor no odia a vuestros hijos. Simplemente si le manda deberes o trabajos fuera del periodo escolar es para que refuercen el aprendizaje que ya han tenido en el aula".

Y ha insistido: "Recordad, padres de España, los profesores no odian a vuestros hijos".