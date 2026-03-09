Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Fara, joven recién graduada: "Salí de Italia a los 23 años y ahora gano 90.000 euros como planificador financiero"
Fara, joven recién graduada: "Salí de Italia a los 23 años y ahora gano 90.000 euros como planificador financiero"

“Aquí la calidad de vida y el entorno laboral son incomparables”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una chica recién graduada alzando un diploma
Una chica recién graduada con su birrete tradicional alzando un diplomaGetty Images

Cada vez más jóvenes europeos hacen las maletas poco después de terminar la universidad y cruzan fronteras en busca de oportunidades difíciles de encontrar en su propio país. No siempre se trata solo de aspirar a salarios más altos, sino que también buscan entornos laborales más estables, posibilidades reales de crecimiento y una independencia que les permita construir su vida sin depender de su familia.

Este es el caso de Fara, una joven de origen italiano que dejó su país a los 23 años buscando oportunidades profesionales y que, a los 25, se ha instalado en Basilea donde trabaja en planificación financiera para una gran multinacional del sector farmacéutico. Tras una trayectoria académica y profesional marcada por varias experiencias internacionales, la joven decidió construir su carrera fuera de Italia.

“El dinero no lo es todo”, repite con calma, pero reconoce que contar con un salario bruto anual alto facilita una independencia que en su país natal le habría resultado mucho más difícil. “Salí de Italia a los 23 años y ahora gano 90.000 euros como planificadora financiero”, asegura en declaraciones recogidas por Il Sole 24 Ore, donde explica que esa estabilidad económica le ha permitido vivir por su cuenta, cubrir sus gastos cotidianos y planificar su futuro sin depender del apoyo de su familia.

  Vista aérea de Basilea.Getty Images

Un cambio a mejor

Originaria de Mondragone, Fara conserva un ligero acento de su hogar, aunque su día a día profesional transcurre en inglés y en francés. Por si fuera poco, ahora estudia alemán para integrarse mejor en la comunidad local. Es licenciada en Economía y Gestión por la Universidad LUISS y tiene un máster en Finanzas Corporativas, así como su formación incluyó una primera experiencia laboral en Frankfurt que definió su vocación internacional.

“Allí mi jefe siempre se aseguraba de pedirme mi opinión y ayudarme a desarrollar una mente crítica y una red de personas capaces de ayudarme a crecer”, recuerda Fara sobre su experiencia profesional en Frankfurt, una etapa que, según explica, marcó un punto de inflexión en su carrera. La oportunidad clave llegó al postularse a un programa de rotación financiera en una multinacional farmacéutica con sede en Basilea, donde se incorporó en septiembre de 2024.

Comenzó elaborando informes financieros y al cabo de un año pasó a planificación financiera. “Los proyectos tienen plazos humanos, la retroalimentación es continua y el equipo siempre está dispuesto a ayudar”, explica. Esa cultura de trabajo y la red profesional que ha encontrado en la ciudad le parecen decisivas. Además, los salarios en el sector financiero suizo, y especialmente en áreas cercanas a Basilea, están entre los más altos de Europa para perfiles cualificados.

Más allá del sueldo, Fara valora no tener que depender económicamente de su familia para gastos básicos como el alquiler, la alimentación o el ocio; y destaca el contraste con compañeros que siguen en Italia y sufren dificultades para cubrir costes en ciudades grandes. “Recuerdo lo que veía en Milán: compañeros que no podían permitirse pagar el alquiler. Aquí la calidad de vida y el entorno laboral son incomparables”, relata. Por ahora, volver a Italia no está en sus planes, aunque no lo descarta en un futuro lejano. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

