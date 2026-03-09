Confirmado por la Justicia: si la directora del banco mira tus datos como cliente puede ser motivo de despido

La Justicia ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los aspectos más sensibles del sistema financiero: el acceso a los datos personales de los clientes. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ratificado el despido de una directora de oficina de CaixaBank en Les Preses (Girona) por consultar información bancaria de clientes sin justificación profesional.

La sentencia, emitida en junio de 2025, confirma la decisión que ya había adoptado previamente un juzgado de Figueres en julio de 2024, que declaró procedente el despido disciplinario. El alto tribunal catalán ha desestimado ahora el recurso presentado por la trabajadora, cerrando así la vía judicial en este caso.

El origen del conflicto se remonta a una auditoría interna realizada por la entidad financiera. En ese análisis se detectaron "irregularidades" en las consultas realizadas por la directora de la oficina a través de los sistemas internos del banco.

Consultas sin relación con su trabajo

Según recoge la resolución judicial, la empleada accedió a datos de cerca de 170 clientes cuyas cuentas no estaban vinculadas a su actividad profesional ni a su oficina. Para el tribunal, esas consultas no tenían ninguna relación con una operativa bancaria legítima.

El texto de la sentencia es claro al respecto: no existía ninguna autorización ni justificación profesional para acceder a esa información.

"No se la autorizó ni se hicieron por relación en una operativa legítima en la cuenta del cliente en cuestión", señala la resolución judicial.

La auditoría interna detectó además un patrón que llamó especialmente la atención. Una parte significativa de las consultas estaba relacionada con personas del entorno personal de la trabajadora.

Familiares, conocidos y vecinos

De los aproximadamente 170 clientes cuyos datos fueron revisados, 84 eran familiares o personas cercanas a la empleada. Otros 38 clientes mantenían algún tipo de relación con ese mismo entorno.

La coincidencia geográfica también fue relevante en el análisis. Según la información incluida en la sentencia, 121 de esos clientes residen en Sant Feliu de Pallerols, el municipio donde vive la trabajadora.

Durante el proceso, la propia empleada llegó a admitir que había realizado algunas de esas consultas por simple curiosidad. Según consta en la documentación del caso, reconoció que lo hizo por "chismear".

Sin embargo, pese a ese reconocimiento, la afectada decidió recurrir el despido con el objetivo de cuestionar su legalidad.

El criterio del tribunal

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya respalda el criterio aplicado por la entidad financiera y por el juzgado que analizó el caso en primera instancia.

La sentencia considera que acceder a datos personales de clientes sin una finalidad profesional constituye una infracción grave, especialmente en el sector bancario, donde el acceso a información sensible forma parte del trabajo cotidiano pero está sujeto a estrictos protocolos.

Las entidades financieras manejan información altamente confidencial: saldos, movimientos, préstamos o inversiones. Por ese motivo, los sistemas internos registran cada consulta que realizan los empleados y permiten rastrear cualquier acceso indebido.

En este caso, el tribunal concluye que las consultas detectadas no estaban vinculadas a ninguna gestión real con los clientes afectados.

Un aviso sobre la protección de datos

El fallo también subraya la importancia de respetar los límites en el acceso a la información personal dentro de las organizaciones. Aunque los empleados de banca disponen de herramientas que les permiten consultar datos de clientes, ese acceso está restringido a motivos estrictamente profesionales.

La resolución judicial confirma así que utilizar esos sistemas para revisar información por interés personal, aunque no exista difusión posterior de los datos, puede tener consecuencias disciplinarias graves.

El caso sirve además como recordatorio de hasta qué punto los sistemas informáticos de las grandes empresas registran la actividad de sus empleados. Cada consulta deja rastro.

Y cuando esos accesos no están justificados por el trabajo, pueden acabar teniendo consecuencias laborales tan contundentes como un despido que, ahora, la Justicia ha confirmado como procedente.