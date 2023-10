En EEUU bautizan un miedo inexplicable como la "emoción española"

Casi todas las emociones que sentimos tienen un nombre que las define. Alegría, tristeza, sorpresa, orgullo... Son casi infinitas. Pero hay una que los estadounidenses no saben explicar porque allí no lo tienen. Aunque en España es algo más que habitual.

Se trata de la vergüenza ajena, que es la incomodidad que se siente cuando otra persona hace algo que puede resultar patético. Cristina Gutiérrez, creadora del Método La Granja basado en la educación emocional, cuenta que esta sensación no existe en Estados Unidos.

Según sus palabras, en este país norteamericano no se entiende lo que es la vergüenza ajena, así que para poder nombrarlo utilizan la expresión "emoción española".

Sin embargo, hay usuarios que han visto el vídeo y se han aventurado a negar esta versión. Muchos de ellos, que han vivido en el país, aseguran que en Estados Unidos sí que hay un nombre para esta sensación de vergüenza ajena y es "second hand embarrassment". Aunque también se usa la expresión "feel embarrassed for somebody".

Pero como el inglés varía en función del país en el que se hable, en Reino Unido tiene otro nombre. Allí se conoce a la vergüenza ajena como "second half guilt".