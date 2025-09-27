En Italia hablan de "situación fuera de control" por la situación con las serpientes en este paraje turístico español

Uno de los lugares predilectos para pasar las vacaciones en España empieza a tener un problema determinante para los turistas italianos. La relajación y la diversión en la isla de Ibiza es algo que siempre está garantizado, sin embargo, según comenta los visitantes la zona ha empezado a tener una plaga de serpientes que ha provocado "una situación fuera de control".

Según medios internacionales, estos reptiles cada vez son más numerosos, visibles en la playa e incluso dentro de las viviendas. Muchos de ellos han tenido que lidiar con las serpientes cuando tomaban plácidamente el sol o reptando por alguna de las sombrillas comunes en las costas ibicencas. Ante esta situación, las preguntas de los turistas no paran de circular: ¿es seguro seguir bañándose o cómo se ha llegado a este punto?

La buena noticia es que no son reptiles venenosos con lo que la seguridad de los bañistas está garantizada. La especie pertenece a los Hemorrhois hippocrepis, un animal común en las aguas del Mediterráneo y que no son ningún peligro para los seres humanos. Desde el primer avistamiento allá por 2003, las serpientes se han incrementado en número y habilidades.

Ahora, pese a que el reptil sea un animal terrestre, han logrado adaptarse a las necesidades de la isla aprendiendo así a nadar. Aunque no signifiquen un peligro para los turistas, muchos llegan a Ibiza con la inquietud y las fobias que pueden suponer encontrarse a una serpiente desplazándose cerca de sus efectos personales o su propio espacio.

En junio de 2025 se registraron los primeros casos de estos sucesos, especialmente en la Cala Portinatx, al norte de la isla. Además, el Daily Mirror denunció uno de los casos más sonados del verano cuando dos turistas británicos se encontraron de frente con una serpiente de dos metros de longitud mientras surcaban las aguas del mar con una lancha.

Las diferentes noticias y escándalos de turistas y residentes ha hecho que surja el pánico que preocupa a todos los que quieran pasar unos días de desconexión en la isla y a los propios ibicencos que residen ahí dado que la situación se encuentra en estos momentos fuera de control y bajo la incertidumbre de si realmente se podrá hacer algo al respecto.