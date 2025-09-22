En este país de Europa perder el carné de conducir hace que pierdas el derecho a conducir un patinete eléctrico

Perder el carné de conducir en Bélgica ya no significa únicamente quedarse sin coche. También implica decir adiós a la bici eléctrica con manillar estrecho en la que no hace falta pedalear, convertida en fetiche urbano bajo el nombre de patinete eléctrico. La Cour de Cassation belga, equivalente al Tribunal Supremo español, ha sentenciado que estos cacharros, por orden de la Justicia, dejan de ser un juguete para convertirse en vehículo a motor con todas las de la ley.

El caso que ha hecho saltar por los aires lo que parecía de cajón es el de un hombre al que le habían retirado el carné y que pensó que podía seguir tan pancho circulando en patinete. Pero se topó con la cruda realidad: para la justicia belga, subirse a ese patinete eléctrico equivale exactamente a ponerse al volante de un coche. Hasta ahora había manga ancha, pero la corte ha cerrado el recreo.

“Un vehículo movido únicamente por una fuerza mecánica debe considerarse un vehículo a motor”, recoge el fallo, citado por Le Soir. Con esa frase escueta, la Cour de Cassation ha barrido de un plumazo cualquier argumento de que un patinete eléctrico es poco menos que un juguete con batería.

Fin de la “zona gris”



La sentencia aterriza además en pleno debate nacional sobre la seguridad vial. El ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, llevaba semanas insistiendo en imponer el casco obligatorio e incluso en estudiar la matriculación de las trottinettes. Ahora, con la corte a su favor, sus propuestas ganan fuerza y munición política.

Lo que hasta ahora era un terreno de nadie queda convertido en prohibición total: si pierdes el carné, pierdes también el derecho a circular en patinete eléctrico. Da igual que sea para ir a trabajar, para sortear atascos o para ahorrarte el billete de metro: la sanción es global y sin excepciones. “Se acabó la zona gris”, celebran juristas y autoridades que llevaban tiempo alertando del vacío legal.

La medida convierte a Bélgica en pionera en un debate que sobrevuela media Europa: ¿hasta dónde llega la condición de vehículo a motor? De momento, allí ya está claro: perder el carné significa quedarse en tierra, sin coche y sin patinete. Una lección que, de aplicarse en otros países, pondría nervioso a más de uno que aún confía en que el patinete sea la salida fácil tras una noche de copas.