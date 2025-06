En Reino Unido alertan de que los turistas británicos no pueden entrar a los restaurantes de Mallorca sin reserva

La prensa británica lanza una alerta a los turistas que se dirijan a Palma de Mallorca este verano: deben reservar para comer o beber en la isla. Estos visitantes han recurrido a las redes sociales para expresar su molestia por tener que "luchar" para conseguir mesa en un restaurante balear.

En declaraciones recogidas por el diario británico Daily Express, un turista que lleva dos décadas veraneando en la isla asegura que las reservas son "un elemento nuevo". "En el pasado podías entrar en cualquier restaurante que te apeteciera", asegura. "Ahora, todo ha cambiado. Casi dónde quiera que vayas, te preguntan si tienes una reserva. Si no lo haces, te rechazan o te dan la peor mesa que tienen", añade.

Sin embargo, otro de los turistas se siente "animado" por el sistema de reservas. "No es tan difícil hacer una reserva, yo lo hago en casa la mayoría de veces. Si quieres ir a algún lugar en particular, simplemente resérvalo, no es tan difícil", crítica.

Por su parte, Juanmi Ferrer, presidente de la Asociación de Restaurantes CAEB, en una entrevista para el medio Mallorca Daily Bulletin, apunta que este sistema es la única forma para mantener "las luces encendida". Además, hace hincapié en la necesidad de equilibrar el número de empleados y la rentabilidad, especialmente en los periodos de menor actividad.