En Reino Unido los investigadores trabajan en el desarrollo de la cerveza sin alcohol capaz de emborrachar

Una cerveza sin alcohol pero capaz de dar "el puntillo de euforia". En un momento en el que la industria del alcohol se adapta a las nuevas generaciones, los investigadores trabajan para alcanzar licores y cervezas libres de alcohol, pero capaces de embriagar.

Según publica el medio Xataka, el nombre que se esconde detrás de esta idea es el de David Nutt, un neurocientífico que "lleva años explorando cómo afectan los fármacos al cerebro". Él mismo explica que la bebida ofrece ciertas ventajas a nivel social, pero aspira a que la gente pueda disfrutar de sus copas de forma "más segura y saludable", evitando riesgos de salud, como la cirrosis o la propia adicción. Hace unos años fundó CABA Labs, "una firma que parte de una promesa ambiciosa".

En declaraciones recogidas por el medio, Nutt explica que su equipo trabaja para "brindar a los bebedores sociales lo que quieren del alcohol sin el alcohol". De este modo, investiga una molécula patentada llamada Alcarelle, un compuesto "inodoro, insípido e incoloro" que actúa como "un ingrediente diseñado para promover la socialización y la relajación".

Tal y como reza el digital, que ha tenido acceso a información precisa de la investigación, estima que estos productos estarán disponibles a partir de 2028. Desde que fundó la compañía, los investigadores se han centrado en buscar moléculas capaces de actuar en los receptores GABA del cerebro para lograr los resultados deseados. "Se trata de probar y refinar", reconoce el científico.

Sin embargo, el primero de sus productos ya está a la venta en el mercado británico. En 2021 la compañía lanzó una bebida con estos principios en Reino Unido y poco después después lo hizo en EEUU. Su nombre: Sentia. El licor no incluye aún la molécula que persigue el científico, pero se elabora con ingredientes naturales que aspiran a ofrecer un anticipo de lo que la empresa espera alcanzar.

La propuesta: una cerveza que no genere una desinhibición similar a la bebida tradicional. "Proporciona los mismos efectos que la gente busca en una bebida: relajación, sociabilidad, pero con un impacto mucho menor que el alcohol", concluye el cofundador del laboratorio desde Hemel Hempsetad, que es donde se fabrica la bebida según precisa la agencia Efe.