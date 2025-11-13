Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Reino Unido señalan que la vicerrectora de esta prestigiosa universidad vive en una mansión sin pagar alquiler ganando más de 567.000 euros anuales

La mansión está valorada en cinco millones de libras.

Vista elevada del horizonte y las agujas de Cambridge y King's College
Vista elevada del horizonte y las agujas de Cambridge y King's CollegeAllan Baxter

Polémica en Reino Unido tras salir a la luz que la vicerrectora de la Universidad de Cambridge, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, vive en una mansión sin pagar alquiler pese a su sueldo superior a 567.000 euros anuales.

La Universidad de Cambridge mantiene esta residencia oficial, valorada en más de cinco millones de libras, para su vicerrectora, la profesora Deborah Prentice. Según reveló The Times, Prentice, que asumió el cargo en 2023, ocupa un apartamento independiente dentro de la mansión, una amplia propiedad que desde 1990 ha estado destinada al máximo cargo académico de la institución.

Aunque la profesora utiliza poco menos de la mitad del edificio como vivienda privada, según indica The Tab la universidad asume los gastos de mantenimiento del inmueble, mientras el resto de las estancias se reservan para actos institucionales y recepciones oficiales.

Sueldo récord y una vivienda de lujo

La profesora Prentice recibió en 2024 el mayor aumento salarial entre los vicerrectores del Reino Unido, con un incremento del 16 %, que la situó muy por encima de la media del sector. Además de su salario base, su paquete incluye un subsidio de reubicación de 42.000 libras.

La mansión está situada en una zona de conservación privada, cerca de los jardines botánicos de Cambridge, y cuenta con extensos jardines, un estanque y un acceso restringido que preserva “el carácter rural del entorno”. Según The Tab, la mansión fue renovada en 2017 por 700.000 libras para convertirla en un espacio adecuado para eventos oficiales y visitas diplomáticas.

Desde Cambridge, justifican el elevado salario y los beneficios asociados como parte de un esfuerzo por “atraer y retener un liderazgo de alto rendimiento” en una universidad de renombre global. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. The Daily Mail calificó la vivienda de Prentice como “el alojamiento universitario más caro del Reino Unido”, mientras académicos y asociaciones estudiantiles cuestionan la desconexión entre los sueldos de la alta dirección y los recortes que afectan al personal docente y administrativo.

Una polémica que se repite 

Cambridge no es la única institución bajo escrutinio. Recientemente, solicitudes de Libertad de Información de The Tab Edinburgh y The Courie revelaron que otros vicerrectores británicos, en concreto los de la Universidad de Stirling y la Universidad de Edimburgo, también viven sin pagar alquiler en propiedades universitarias de lujo.

En la Universidad de Edimburgo, el vicerrector Sir Peter Mathieson recibe 438.000 libras al año y reside en una mansión valorada en 2 millones de libras, en una de las zonas más exclusivas de Escocia. La universidad también cubre más de 8.000 libras en impuestos municipales, electricidad y gas, según The Tab Edinburgh

De forma similar, Gerry McCormac, vicerrector de la Universidad de Stirling, vive en una casa dentro del campus sin pagar alquiler, pese a recibir 414.000 libras anuales, tras un aumento de 119.000 libras en solo dos años. Su salario fue calificado por estudiantes y empleados como “espantoso” y “repugnante”, y algunos lo apodaron “Greedy Gerry” (Gerry el codicioso), según The Tab Glasgow.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
