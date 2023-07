Encontrados en buen estado los tres jóvenes excursionistas desaparecidos en Bicorp

Tres jóvenes de 18 años han sido rescatados en Bicorp (Valencia) en la madrugada de este miércoles, después de seis horas de búsqueda. Los chicos salieron de excursión ayer por la mañana pero por la tarde ya se dio la voz de alarma, porque no regresaban. Hacia las diez de la noche comenzó su búsqueda formal, al ver que no regresaban de esta conocida ruta del río Fraile y que no se sabía nada de ellos.

El dispositivo de búsqueda ha estado integrado por Grupo de Rescate en Altura, GERA, una unidad de mando del parque de bomberos de Alzira, bomberos voluntarios del parque de Navarrés, una unidad de bomberos forestales de GVA, así como Guardia Civil, informa Las Provincias.

Tras unas seis horas de búsqueda, finalmente los chavales fueron localizados sobre las 2:26 horas de la madrugada en el mismo cauce del río y se encontraban en buen estado de salud. Fueron trasladados de seguido al Puesto de Mando Avanzado que se había establecido en el parking los botijos en Bicorp para ser examinados.

En menos de una semana es el segundo rescate que se produce en esta misma zona de jóvenes senderistas. También fueron tres los jóvenes que se perdieron por la zona y que tuvieron que ser rescatados por el Grupo de Rescate en Altura del Consorcio de Bomberos y trasladados en helicóptero V-990 hasta la helisuperficie de Alzira.

El río Cazuma, como también se llama al Fraile, es una zona que se utiliza para realizar una ruta hasta alcanzar la zona de los estrechos en la que se encuentran diferentes pozas y cascadas de aguas cristalinas. Las tormentas de las últimas horas habrían podido subir el cauce y complicar el tránsito de los expedicionarios.