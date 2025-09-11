Esta es la gran ciudad española con menos policías locales por habitantes: 1,53 agentes por cada mil vecinos

Una patrulla de la policía local vigila el recinto ferial durante el montaje de la Feria de Sevilla.

Sevilla acostumbra a movilizar a miles de personas en sus calles, así como a vivir grandes aglomeraciones en eventos destacados, como las procesiones de Semana Santa, partidos de fútbol, ferias y multitudinarios conciertos. Todo esto con un dispositivo de agentes locales que deja mucho que desar.

La capital andaluza es la gran ciudad de España con menor número de agentes de Policía Local en proporción a su población, con una tasa de de 1,53 efectivos por cada mil habitantes empadronados, estiman los últimos datos del padrón municipal. El Ayuntamiento destinó este año más de 17 millones de euros a horas extra en la Policía Local para cubrir dispositivos especiales en eventos, una cifra anunciada como "récord", pero que ya había quedado agotada en mayo.

Las comparaciones con otras grandes capitales son reveladoras. Madrid, con 3,4 millones de habitantes y unos 5.730 agentes, alcanza una ratio de 1,67. Barcelona, con 1,7 millones de vecinos y 3.500 policías locales, llega al 2,05. Valencia roza el 2,2 con sus 1.800 efectivos para 826.000 habitantes. Zaragoza, con cifras de población muy similares a Sevilla, se sitúa en 1,7 gracias a sus 1.170 policías.

Nuevas incorporaciones, pero insuficientes

En Sevilla, con 687.488 vecinos y 1.052 agentes tras la reciente incorporación de 53 nuevos efectivos, la tasa se queda en 1,53. Y el problema no es nuevo, ya que a comienzos de 2025, la Policía Local contaba con 322 plazas vacantes de un total de 1.309, casi un 25% de su plantilla.

Fue el pasado 8 de agosto cuando el Ayuntamiento anunció la incorporación de este medio centenar de agentes, afirmando que era. "Una de las necesidades la ciudad es seguir incrementando la plantilla de su policía y es para mí una obsesión cumplir con este objetivo", señaló el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

En este sentido, prometió seguir ampliando la plantilla: "Para este gobierno es una prioridad dotar a la plantilla de la Policía Local de más personal, como prometí antes de ser alcalde. Nuestro objetivo para este mandato es convocar 400 plazas de policía, un número que nos va a permitir prestar el servicio con garantías y que Sevilla siga siendo una ciudad tranquila y segura".

Sin embargo, estas últimas incorporaciones apenas han mitigado la brecha existente. De los 53 agentes recién llegados, once han solicitado una excedencia para seguir en los municipios donde trabajaban, algo que el Sindicato de la Policía Local de Sevilla atribuye a que "no encontrarían mejoras laborales en la capital hispalense".

El concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, recuerda en declaraciones a ABC que este derecho "viene recogido por la ley" y que el Ayuntamiento "ha de atenerse a ello". Precisa además que los funcionarios que pidan la excedencia "no tienen reserva de puestos" y, si desean reincorporarse, lo harán "en función de las vacantes", aunque "por norma general hay vacantes".

Santiago Raposo, delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) no descarta que otros agentes sigan el paso de estos once compañeros. "La razón es sencilla: como ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo, la Policía Local no está bien organizada y nos faltan medios materiales e infraestructuras para poder trabajar. Muchos prefieren volverse", explica al Diario de Sevilla.

Para evitar un agravamiento de la situación, Raposo lanza una petición clara al alcalde de Sevilla: "Le pedimos al alcalde que cumpla con las promesas que nos hizo cuando era candidato: mejores medios, mejores infraestructuras y más personal para poder trabajar".