Esta isla de 130 metros entre España y Francia es el condominio más pequeño del mundo: la gobiernan dos países en régimen de custodia compartida desde hace 170 años

España y Francia tienen la 'custodia compartida' de una isla de 130 metros de largo y unos 15 metros de ancho (de media) situada en el río Bidasoa, la frontera natural entre Hendaya (Francia) e Irún (España).

El territorio recibe el nombre de Isla de los Faisanes y, desde hace 170 años, es propiedad de España del 1 de febrero de cada año al 31 de julio y de Francia desde el 1 de agosto al 31 de enero.

Esa forma de administración tan particular es conocida en la jerga del derecho internacional como condominio. Lo que hace especial a la Isla de los Faisanes es que es el condominio más pequeño del mundo.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Le Progrès, al frente de este territorio se encuentra "unas veces la comandante de la base naval de Bidasoa, otras su homólogo de San Sebastián. Ambos son virreina y virrey".

La Isla de los Faisanes funciona de esta manera desde la firma del Tratado de Bayona, ratificado en 1856 y destinado a regular los usos de la bahía de Chingudi, tanto en lo que respecta a la navegación como a la pesca.

El territorio fue durante mucho tiempo un motivo de fuerte conflicto entre los pescadores españoles y franceses, quienes desarrollaban su trabajo en las dos riberas del río que marca la frontera entre España y Francia, el Bidasoa.

El peso histórico de la Isla de los Faisanes va más allá de la curiosidad de este reparto en la gobernanza entre España y Francia a lo largo del año. Allí, el 7 de noviembre de 1659, se firmó el Tratado de los Pirineos.

Ese documento puso fin a una guerra entre España y Francia que había dado comienzo 24 años antes, en 1635. Con la ratificación de ese tratado, se acordó que los Pirineos pasaran desempeñar la función de frontera natural entre ambos países.