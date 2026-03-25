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Desde Francia destacan lo que ha hecho España por la guerra de Irán por encima del resto de la Unión Europea
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Desde Francia destacan lo que ha hecho España por la guerra de Irán por encima del resto de la Unión Europea

Destacan la eficacia.

Juan De Codina
Juan De Codina
Foto de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Foto de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.NurPhoto via Getty Images

España sigue estando en boca de todos por su firme reacción ante la crisis en Oriente Medio iniciada por EEUU e Israel al bombardear Irán. Han pasado más de 20 días desde entonces y, tras Trump presentar un plan de 'paz' de 15 puntos, fuentes del gobierno iraní responden rechazándolos por considerarlos "excesivos" y "alejados de la realidad".

En Le Monde, uno de los periódicos más leídos de Francia y uno de los más respetados del mundo, han publicado un artículo de opinión de la economista Natalia Fabra en el que destacan la reacción de España (y Portugal) ante las consecuencias de esta crisis, como la subida del precio del gas y la electricidad.

La subida del precio de la luz en Europa, tal y como señala la economista, provoca que los gobiernos se "apresuren" a recortar impuestos, distribuir ayudas, limitar las tarifas minoristas y "buscar soluciones" presupuestarias a lo que, "en realidad", es un problema "de diseño" del mercado eléctrico.

Defiende que los impuestos no son la causa del aumento en las facturas de la luz, sino que el problema está "en la cadena de suministro, en el mercado mayorista", en el que cuenta que los precios del gas, "a menudo", siguen influyendo en los precios de la electricidad.

Por qué España destaca por encima del resto

La articulista recuerda que Europa ya pagó un alto precio durante la crisis energética de 2022 y por ello, la "solución ibérica" es digna de ser "reexaminada como un modelo de acción conjunta a nivel europeo".

¿Qué hicieron España y Portugal? Tal y como señala Fabra, fue una acción, en principio, bastante sencilla: "En lugar de intentar compensar el aumento de precios para hogares y empresas una vez que los precios mayoristas ya habían subido, actuaron directamente sobre la fijación de dichos precios".

Fue lo que distinguió a España de las respuestas adoptadas en el resto de países de Europa: "No se trataba simplemente de usar el dinero de los contribuyentes para compensar los precios excesivos, sino de evitar que estos se dispararan desde un principio. La diferencia es CRUCIAL".

No fue el "mecanismo óptimo", pero...

La economista defiende que esa solución ibérica, aunque no fue un "mecanismo óptimo", sí que fue eficaz al reducir "significativamente" las facturas de electricidad sin sobrecargar las finanzas públicas.

Sí que saca una limitación, ya que, tal y como señala, la intervención nacional en un mercado eléctrico europeo integrado produce efectos indirectos. En el caso de España, la reducción de los precios impulsó las exportaciones a Francia, por lo que los franceses se beneficiaron de precios más bajos.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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