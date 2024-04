Esto es lo que dice la ley cuando un hermano te denuncia porque no le has ayudado económicamente

Si un hermano te pide ayuda y no sabes qué consecuencias legales tiene que le respondas con una negativa, debes saber que la ley contempla este supuesto. Se incluye en el artículo 142 del Código Civil y siguientes, y el texto sorprenderá a más de uno porque te pueden demandar.

Como indica la jurista Cristina Ruiz en su perfil de TikTok, existe la posibilidad de que un hermano demande a otro si no tiene medios suficientes para vivir. Y lo que es más llamativo: el juez podría darle la razón.

La jurista cuenta que el mencionado artículo habla de "alimento", que es lo que se conoce como "todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica", además de "educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable".

Están obligados recíprocamente a darse alimentos en este orden: los cónyuges, los descendientes de grado más próximo, los ascendientes de grado más próximo, los hermanos que sean uterinos o consanguíneos. "Tienes la obligación de darle todo lo necesario para la vida y la educación", confirma la jurista.

Pero, eso sí, no significa que haya que mantener a ese hermano que te ha demandado, sino que "solo tendrás que ayudarle según tus ingresos y solo podrás hacerlo en el caso de que él no sea el culpable de su propia situación y cuando no tenga medios suficientes para asistirse él mismo", aclara Ruiz.

Sin embargo, quiere especificar en un segundo vídeo que "no he hablado de mantener" y que "si es culpable de su propia situación porque es un vago o porque no quiere trabajar y se ha buscado esa situación, no tiene ese derecho". De este modo, solamente podrá demandarte en caso de una "situación sobrevenida de la que no tiene culpa".

Y pone un ejemplo para entenderlo más claramente: "Si tu hermano ya no tiene padres, nunca se ha casado y no tiene hijos y, de pronto, ha perdido su casa en un incendio... te va a pedir ayuda a ti porque eres la única persona que se la puede proporcionar".