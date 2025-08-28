Evacúan a los vecinos de Berlanga del Bierzo (León) por un nuevo incendio grave de nivel 2

Vuelven las llamas a León. Un incendio forestal declarado en la tarde de este jueves amenaza la localidad de Berlanga del Bierzo (León), con 300 habitantes, y que está siendo en estos momentos evacuada. La Junta de Castilla y León lo ha catalogado con el nivel 2 de gravedad.

El fuego comenzó alrededor de las 17.30 horas y mantiene desplegados 17 medios de extinción, entre ellos cuatro helicópteros, varios hidroaviones y dos autobombas, además de efectivos terrestres, según detalla la Consejería de Medio Ambiente en la página de información sobre incendios. La evolución de las llamas mantiene la situación bajo seguimiento en una jornada especialmente complicada para la comarca berciana, que afronta varios fuegos activos en las últimas semanas.

-- Noticia en ampliación --