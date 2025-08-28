Marruecos apoya a España para paliar los incendios forestales con los dos aviones especializados que pueden cargar más de 6.000 litros de agua

Tras el desolador panorama de incendios que afronta el país y después de que el Gobierno solicitase ayuda el pasado 13 de agosto, diversos países han ofrecido su apoyo a España, entre ellos Marruecos, que ha enviado dos aviones especializados que pueden cargar más de 6.000 litros de agua y alcanzar los 270 kilómetros por hora.

Se trata de dos aeronaves de la empresa Canadair, los cuales tienen como objetivo combatir los incendios que afronta el país en lo que ha sido la ola de incendios más crítica de la que se tiene registro en España desde que empezó este siglo.

La información sobre la llegada de los dos aviones de apoyo la realizó la Embajada de Alemania situada en España, la cual informó de ello a través de un comunicado. "Bomberos alemanes se dirigen a España para ayudar a combatir los devastadores incendios forestales. [...] Trabajarán junto a los aviones marroquíes Canadair, desplegados en Portugal, en la Península Ibérica", señalaron en el mismo.

Junto con Marruecos, España también ha recibido apoyo de otros países, entre ellos Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos, Estonia o Finlandia, quienes han puesto a disposición de nuestro territorio al menos 250 bomberos.

