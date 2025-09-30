La factura del agua asegura que un hombre enfermo gastó agua "como un pequeño pueblo" y su hijo pasa al contraataque

Conflicto en Dinamarca a cuenta de una factura de agua desorbitada. Un hombre enfermo que vivía solo supuestamente consumió en el año 2023 un total de 605 metros cúbicos de agua, es decir, 605.000 litros.

Desde el canal de televisión danés TV 2 Nyheder señalan que a la familia "le llegó una factura de 30.000 coronas danesas (unos 4.000 euros, al cambio actual) por un consumo de agua tan elevado que parecía el de un pequeño pueblo".

Tras un año de lucha, Jack Tipsmark Tornøe Knudsen se ha visto obligado finalmente a pagar la abultada factura anual de agua de su padre, quien ha fallecido en el periodo de tiempo que ha transcurrido entre la disputa con la empresa y el pago.

Vandcenter Syd, la compañía suministradora de agua, defiende que la factura de agua es correcta. No obstante, resulta llamativo que en Dinamarca el consumo promedio anual de agua de una familia con dos adultos y dos niños sea de 129 metros cúbicos y que una sola persona gastara nada más y nada menos que 605 metros cúbicos.

En declaraciones al citado medio de comunicación danés, Jack Tipsmark Tornøe Knudsen ha lamentado que "es una afirmación contra otra, y gana Vandcenter Syd, porque pueden alegar que es responsabilidad de los ciudadanos demostrarlo. Y eso es completamente imposible".

En ese sentido, el hombre ha señalado que "es muy frustrante que seamos nosotros quienes tengamos la carga de la prueba. Y no Vandcenter Syd, que son los profesionales en esto". Además, ha añadido que "tengo un enorme escepticismo hacia Vandcenter Syd. Uno se vuelve desconfiado y se pregunta si todo se hace según las normas".

La versión de la empresa suministradora de agua

Desde Vandcenter Syd han expresado que "entendemos perfectamente que un consumo elevado de agua pueda parecer inexplicable, especialmente cuando una vivienda ha estado desocupada durante un periodo prolongado. Como empresa pública de suministro de agua, estamos sujetos a la legislación y solo podemos condonar una deuda si se puede demostrar que el contador de agua es defectuoso o si un fontanero autorizado documenta y repara una avería en una instalación oculta".

Asimismo, la compañía ha asegurado que "no tenemos la posibilidad de ver cómo se utiliza el agua en cada hogar. Por eso es tan importante controlar continuamente el consumo y utilizar nuestro servicio de alarma, que avisa en caso de indicios de fugas o roturas".