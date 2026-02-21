Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Fran, agricultor, de las burlas a una chica por querer serlo: "Estamos pudriéndonos como sociedad"
Fran, agricultor, de las burlas a una chica por querer serlo: "Estamos pudriéndonos como sociedad"

La joven, de 16 años, le mandó un mensaje a este intagramer contándole las críticas que estaba recibiendo por parte de compañeros en su instituto.

Susana Pérez de Pablos
Agricultores trabajando en el campo
Agricultores trabajando en el campo

Un joven agricultor, Fran, ha denunciado en las en redes sociales las burlas que ha recibido una chica de 16 años por querer estudiar agricultura, lo que ha provocado un aluvión de apoyos del sector rural. Ella se lo contó todo al instagramer en un mensaje. Esta defensa se ha convertido en los últimos días en un símbolo de la lucha por el relevo generacional y contra los estereotipos en el campo.

La adolescente, salmantina, fue objeto de mofas por su vocación de ser agricultora y, tras enterarse del suceso, el creador de contenido agropecuario Fran publicó el caso en su cuenta de Instagram (@Agrofrann), en la que ha manifestado, entre otras cosas, que este tipo de actitudes reflejan que "estamos llegando demasiado lejos y pudriéndonos como sociedad", ha dicho Fran.

En cuanto al mensaje que recibió de la joven, decía: "Hola Fran, soy una chica de un pueblo de Salamanca y tengo 16 años», comienza el mensaje, en el que la chica indica que estudia 4º de la ESO y este año tiene que decidir qué estudiar". Y le explicaba que está  pensando si estudiar algo relacionado con el campo, dado que "le gustan "mucho los animales y los tractores". "También estoy pensando estudiar educación infantil, entonces estoy en esa duda", le dice la chica, a lo que añade: "Mis compañeros de clase se ríen de mí cuando los profesores me preguntan que qué quiero estudiar y les digo que agricultura".

El campo en pleno no ha tardado en salir, tras conocer los hecho, en defensa de la joven y todos los que han reaccionado pertenecientes a este sector han enfatizado la necesidad que tiene nuestro país  de jóvenes que quieran trabajar la tierra, superando los prejuicios que aún existen en el sector, como los manifestados por las personas que han criticado a esta joven.

Este suceso ha puesto el foco en la importancia, además, de fomentar la incorporación de jóvenes, especialmente mujeres, al sector agrícola, un tema crucial para el futuro rural. Y otros jóvenes agricultores han recordad, a raíz de este suceso, la falta de conexión real entre las instituciones y el campo que bien denunciando desde hace años, así como reclamando más apoyo práctico y menos propaganda.

Este tipo de situaciones ponen de manifiesto la importancia de la agricultura y la necesidad de valorar el trabajo rural, especialmente cuando nuevas generaciones quieren incorporarse a él.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

