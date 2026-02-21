Llevo varias semanas usando el Plaud Note Pro: la grabadora que el Inspector Gadget soñó tener y de la que todo el mundo habla

Hablar de grabadoras en 2026. Ese es el resumen perfecto para empezar poniendo en valor lo que he vivido tras varias semanas de uso del Plaud Note Pro. Un dispositivo que es mucho más que una simple herramienta para grabar una charla o conversación.

Empecemos por el principio. Viene en una cajita muy fina, pero es que no le hace falta mucho más. Este, sin duda, es su principal punto fuerte. Es muy pequeño, muy fino y compacto.

De primeras, puedes creer que se trata de una tarjeta o incluso, salvando las distancias, de un cigarrillo electrónico. Pero no, su fin poco tiene que ver con las dos opciones anteriores. Se trata de una grabadora que es bastante más que una grabadora.

Su peso 30 gramos y su grosor, de 2,99 milímetros, lo convierte en un artilugio muy fácil de utilizar. No notas que lo llevas encima. Por si las moscas, dentro de la caja viene una mini cartera en la que se puede meter y que, para mi sorpresa, se puede quedar fijo detrás de un iPhone gracias al MagSafe o en algún Android, al colocar un adaptador a la funda del smartphone.

Pero aunque esto no suele ir de soltar características, cabe resaltar la tecnología que utiliza y que me parece una pasada. En un cuerpo tan pequeño, de aluminio, integra cuatro micrófonos para grabarlo todo. Hasta las conversaciones situadas a cinco metros.

La grabadora con IA Plaud Note Pro, con su funda que se integra en MagSafe. Sergio Coto / El HuffPost

Es capaz de grabar durante 30 horas de forma ininterrumpida. Y es tremendo cómo lo hace. Tiene un botón que permite activar la grabación. Junto a él, hay una pantalla InstantView, que nos indica su autonomía.

Una grabadora de altura

Cuando encendemos la grabadora es cuando se destapa el tarro de las esencias. Después de haber activado la charla con el botón, todo va a su aplicación Plaud. En ella, se va transcribiendo todo.

Gracias a su grabación inteligente en modo dual, puede cambiar entre los modos de grabación de llamadas telefónicas y grabación en persona. Modificando su capacidad para poder capturarlo todo bien.

Una vez hemos terminado la charla, la llamada o la entrevista, entramos en la aplicación y vemos de lo que es capaz la IA. Por supuesto, tenemos la grabación. Pero su asistente inteligente usa las declaraciones para facilitarnos las cosas. Ya le hubiese gustado al Inspector Gadget.

Lo fina que es la grabadora Plaud Note Pro. Igualita que una tarjeta de crédito

Transcribivir

En el apartado 'fuentes', aparece la transcripción milimétrica, manteniendo el tono en todo momento; la grabación y un esquema por minutaje en el que se detallan algunos aspectos tratados en la charla. Si pinchamos en 'notas', la magia es absoluta.

Te ofrece un resumen rápido en cuestión de segundos. Detecta los nombres si se dicen en algún momento de la charla. Ofrece un análisis de pregunta y respuesta, los puntos clave tratados. Además, se puede preguntar sobre la nota o pedir un mapa mental de la entrevista.

Hay que saber que esta IA no viene sola. Usa modelos de lenguaje como ChatGPT, Claude o Gemini para potenciar su reacción. Además, también tiene, en fase beta, Ask Plaud, un chatbot que te ayuda a mejorar la experiencia de búsqueda de notas o algo en específico.

La grabadora con IA Plaud Note Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Una fantasía para aquellos que tienen que usar la grabadora a diario, para entrevistas, eventos, reuniones y demás. El punto negativo igual está en el precio. Cuesta unos 189 euros y el problema está en que si no pagas una suscripción te funcionará de forma muy limitada.

En concreto, la versión básica te ofrece un total de 300 minutos de grabación gratuita al mes. Para poder usarla a menudo, haría falta pagar una suscripción que barata no es, unos 250 euros al año.

Es la grabadora del presente y creo está dirigida a un trabajador que suele tener muchas reuniones, entrevistas o llamadas. En mi caso, me ha sido bastante útil, pero si es para usarla de forma esporádica, recomendaría mejor utilizar la grabadora del móvil.

Pese a todo, es un dispositivo que me ha sorprendido por completo. El Plaud Note Pro es muy cómodo de llevar y me ha ofrecido, siendo un gadget, una experiencia de las que sirven para seguir confiando en los avances de la inteligencia artificial.