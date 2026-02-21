Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Llega a Madrid un restaurante con una particular forma de hacer la tortilla de patatas: la gente alucina con el precio
"Nuevo concepto de tortilla con patatas".

Apetitosa tortilla de patatas
Imagen de archivo de una tortilla de patatasGetty Images

El popular creador de contenido gastronómico Pablo BM (@pbrionesmqz), que tiene más de 25.000 seguidores y que difunde en sus redes sociales curiosidades de bares y restaurantes, ha publicado la nueva oferta que se ha encontrado en un establecimiento y que tiene que ver con una nueva forma de cocinar las tortillas de patatas. 

Esta tiene que ver con la fabricación a raíz de patatas de bolsa de Lay's. Primero, tal y como se muestran en los pasos, se hace la base, que puede ser de tortillas sin cebollas o con cebolla. 

A continuación se selecciona un formato, que es el de pincho, que tiene un precio de 4,20 euros más 1,8 euros de suplemento por un topping o complemento. Para el bocadillo, su coste asciende a los 6,20 euros (y ese 1,8 euros adicional si se desea), mientras que la tortilla entera vale 18 euros y el topping en este caso se va a los 3,60 euros. 

Respecto a los toppings, hay los siguientes:

  • Marinero: Boquerones con patatas de bolsa.
  • Brava: Salsa brava, torreznos y alioli. 
  • Serrana: Salmorejo con dados de jamón.
  • Ranchera: Pulled pork con cebolla encurtida.
  • Mallorquina: Sobrasada, queso y miel. 

¿Qué incluye más la carta?

Otras ofertas gastronómicas que hay en esa carta son las raciones, donde se pueden pedir las siguientes:

  • Gildas (7 euros y 2 unidades): de boquerón y anchoa con patatas de bolsa.
  • Ensaladilla rusa (8,5 euros): con patatas de bolsa de aceituna. 
  • Mejillones en escabeche: con mayonesa de lima y patatas de bolsa.
  • Croquetas (4 unidades y 6,5 euros): cremosas, de jamón.
  • Fish and chips (9,5 euros): clásico pescado crujiente con patatas de bolsa sabor vinagreta.
  • Chicken pops (8 euros): bolitas de pollo frito con salsa de chile dulce.

Finalmente, también se pueden pedir para acompañar las tortillas de patatas gazpachos con croutons, cogollos aliñados, tomates cherrys o pimientos de padrón por tres euros cada uno. 

Además, hay helados (de chocolate y queso de cabra y miel), cafés (solo, cortado y con leche) y todo tipo de bebidas. 

¿Qué respuestas se pueden ver?

Pablo, junto a una imagen de esa carta, ha dejado la siguiente reflexión en un tuit que lleva ya más de 100.000 reproducciones: "Nuevo concepto de tortilla con patatas de bolsa. Con el pincho a 4,20 euros ya pueden estar bien buenas…".

Además, ha dado respuestas como las siguientes

  • "Todo este tipo de locales están avocados a cerrar en un máximo de 2-3 años. No se puede estafar a la gente durante mucho tiempo".
  • "Ese concepto lo manejo hace mucho tiempo cuando no tengo patatas o pocas ganas de liarme en la cocina… Y he acabado masterizandolo, la verdad".
  • "Ni pelan ni cortan las patatas,directamente de la bolsa!".
  • "No pago por una tortilla hecha con patatas de bolsa".
  • "Gracias por estas publicaciones. Ya sé dónde ni de coña iré a tomar algo, ya lo diga quién lo diga...".
