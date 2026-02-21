Llega a Madrid un restaurante con una particular forma de hacer la tortilla de patatas: la gente alucina con el precio

El popular creador de contenido gastronómico Pablo BM (@pbrionesmqz), que tiene más de 25.000 seguidores y que difunde en sus redes sociales curiosidades de bares y restaurantes, ha publicado la nueva oferta que se ha encontrado en un establecimiento y que tiene que ver con una nueva forma de cocinar las tortillas de patatas.

Esta tiene que ver con la fabricación a raíz de patatas de bolsa de Lay's. Primero, tal y como se muestran en los pasos, se hace la base, que puede ser de tortillas sin cebollas o con cebolla.

A continuación se selecciona un formato, que es el de pincho, que tiene un precio de 4,20 euros más 1,8 euros de suplemento por un topping o complemento. Para el bocadillo, su coste asciende a los 6,20 euros (y ese 1,8 euros adicional si se desea), mientras que la tortilla entera vale 18 euros y el topping en este caso se va a los 3,60 euros.

Respecto a los toppings, hay los siguientes:

Marinero: Boquerones con patatas de bolsa.

Boquerones con patatas de bolsa. Brava: Salsa brava, torreznos y alioli.

Salsa brava, torreznos y alioli. Serrana: Salmorejo con dados de jamón.

Salmorejo con dados de jamón. Ranchera: Pulled pork con cebolla encurtida.

Pulled pork con cebolla encurtida. Mallorquina: Sobrasada, queso y miel.

¿Qué incluye más la carta?

Otras ofertas gastronómicas que hay en esa carta son las raciones, donde se pueden pedir las siguientes:

Gildas (7 euros y 2 unidades): de boquerón y anchoa con patatas de bolsa.

de boquerón y anchoa con patatas de bolsa. Ensaladilla rusa (8,5 euros): con patatas de bolsa de aceituna.

con patatas de bolsa de aceituna. Mejillones en escabeche: con mayonesa de lima y patatas de bolsa.

con mayonesa de lima y patatas de bolsa. Croquetas (4 unidades y 6,5 euros): cremosas, de jamón.

cremosas, de jamón. Fish and chips (9,5 euros): clásico pescado crujiente con patatas de bolsa sabor vinagreta.

clásico pescado crujiente con patatas de bolsa sabor vinagreta. Chicken pops (8 euros): bolitas de pollo frito con salsa de chile dulce.

Finalmente, también se pueden pedir para acompañar las tortillas de patatas gazpachos con croutons, cogollos aliñados, tomates cherrys o pimientos de padrón por tres euros cada uno.

Además, hay helados (de chocolate y queso de cabra y miel), cafés (solo, cortado y con leche) y todo tipo de bebidas.

¿Qué respuestas se pueden ver?

Pablo, junto a una imagen de esa carta, ha dejado la siguiente reflexión en un tuit que lleva ya más de 100.000 reproducciones: "Nuevo concepto de tortilla con patatas de bolsa. Con el pincho a 4,20 euros ya pueden estar bien buenas…".

Además, ha dado respuestas como las siguientes: