Llega a Madrid un restaurante con una particular forma de hacer la tortilla de patatas: la gente alucina con el precio
"Nuevo concepto de tortilla con patatas".
El popular creador de contenido gastronómico Pablo BM (@pbrionesmqz), que tiene más de 25.000 seguidores y que difunde en sus redes sociales curiosidades de bares y restaurantes, ha publicado la nueva oferta que se ha encontrado en un establecimiento y que tiene que ver con una nueva forma de cocinar las tortillas de patatas.
Esta tiene que ver con la fabricación a raíz de patatas de bolsa de Lay's. Primero, tal y como se muestran en los pasos, se hace la base, que puede ser de tortillas sin cebollas o con cebolla.
A continuación se selecciona un formato, que es el de pincho, que tiene un precio de 4,20 euros más 1,8 euros de suplemento por un topping o complemento. Para el bocadillo, su coste asciende a los 6,20 euros (y ese 1,8 euros adicional si se desea), mientras que la tortilla entera vale 18 euros y el topping en este caso se va a los 3,60 euros.
Respecto a los toppings, hay los siguientes:
- Marinero: Boquerones con patatas de bolsa.
- Brava: Salsa brava, torreznos y alioli.
- Serrana: Salmorejo con dados de jamón.
- Ranchera: Pulled pork con cebolla encurtida.
- Mallorquina: Sobrasada, queso y miel.
¿Qué incluye más la carta?
Otras ofertas gastronómicas que hay en esa carta son las raciones, donde se pueden pedir las siguientes:
- Gildas (7 euros y 2 unidades): de boquerón y anchoa con patatas de bolsa.
- Ensaladilla rusa (8,5 euros): con patatas de bolsa de aceituna.
- Mejillones en escabeche: con mayonesa de lima y patatas de bolsa.
- Croquetas (4 unidades y 6,5 euros): cremosas, de jamón.
- Fish and chips (9,5 euros): clásico pescado crujiente con patatas de bolsa sabor vinagreta.
- Chicken pops (8 euros): bolitas de pollo frito con salsa de chile dulce.
Finalmente, también se pueden pedir para acompañar las tortillas de patatas gazpachos con croutons, cogollos aliñados, tomates cherrys o pimientos de padrón por tres euros cada uno.
Además, hay helados (de chocolate y queso de cabra y miel), cafés (solo, cortado y con leche) y todo tipo de bebidas.
¿Qué respuestas se pueden ver?
Pablo, junto a una imagen de esa carta, ha dejado la siguiente reflexión en un tuit que lleva ya más de 100.000 reproducciones: "Nuevo concepto de tortilla con patatas de bolsa. Con el pincho a 4,20 euros ya pueden estar bien buenas…".
Además, ha dado respuestas como las siguientes:
- "Todo este tipo de locales están avocados a cerrar en un máximo de 2-3 años. No se puede estafar a la gente durante mucho tiempo".
- "Ese concepto lo manejo hace mucho tiempo cuando no tengo patatas o pocas ganas de liarme en la cocina… Y he acabado masterizandolo, la verdad".
- "Ni pelan ni cortan las patatas,directamente de la bolsa!".
- "No pago por una tortilla hecha con patatas de bolsa".
- "Gracias por estas publicaciones. Ya sé dónde ni de coña iré a tomar algo, ya lo diga quién lo diga...".