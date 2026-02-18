Ni colágeno ni probióticos: los siete suplementos que seguramente no necesitas y qué comer en su lugar para ahorrar, según los expertos

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una dieta sana y equilibrada no tiene por qué requerir suplementación.

Redacción HuffPost
Persona tomando suplementos de vitamina B12.Getty Images

Una encuesta realizada en 2024 por el Council for Responsible Nutrition (CRN) de Estados Unidos a más de 3000 adultos estadounidenses, reveló que más de la mitad consumían suplementos con regularidad, influenciados principalmente por podcasts y redes sociales.

El periódico The New York Times ha consultado con Marily Oppezzo, dietista e investigadora de Stanford, para conocer su opinión sobre la conveniencia o no de tirar de suplementación diaria. "Puede haber buenas razones para usar suplementos, dijo el Dr. Oppezzo, por ejemplo, si tiene una deficiencia de nutrientes o está embarazada. Pero muchos de los suplementos que se toman son innecesarios e incluso pueden ser riesgosos", explica la especialista en este medio.

Según los expertos consultados por el medio, es más seguro y conveniente obtener esos nutrientes fundamentales de la dieta y estos son los más importantes:

  • Multivitaminas. Las personas sanar pueden obtener todos los nutrientes que necesitan siguiendo una dieta equilibrada, esto es, de una dieta que incluya frutas y verduras , legumbres, frutos secos y semillas, cereales integrales , productos lácteos y proteínas.
  • Magnesio. Se recomiendan consumir entre 310 y 420 miligramos de magnesio al día y este mineral esencial se encuentra en cantidades considerables en semillas de calabaza, almendras, yogur,  avena, espinacas cocidas, frijoles negros o quinoa.
  • Probióticos. Para mantener un microbioma saludable se recomienda consumir alimentos fermentados como kimchi, chucrut, yogur, kéfir y miso. 
  • Fibra. La cantidad recomendada es de 21 a 38 gramos al día pero se puede obtener fibra de legumbres, frutos secos, cereales integrales, frutas y verduras, que además proveen de  vitaminas, minerales, proteínas y grasas saludables.
  • Omega 3. Los expertos recomiendan dos raciones a la semana de pescados azules  como salmón, boquerones, arenque, sardinas, caballa y trucha.
