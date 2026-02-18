Ni colágeno ni probióticos: los siete suplementos que seguramente no necesitas y qué comer en su lugar para ahorrar, según los expertos

Una encuesta realizada en 2024 por el Council for Responsible Nutrition (CRN) de Estados Unidos a más de 3000 adultos estadounidenses, reveló que más de la mitad consumían suplementos con regularidad, influenciados principalmente por podcasts y redes sociales.

El periódico The New York Times ha consultado con Marily Oppezzo, dietista e investigadora de Stanford, para conocer su opinión sobre la conveniencia o no de tirar de suplementación diaria. "Puede haber buenas razones para usar suplementos, dijo el Dr. Oppezzo, por ejemplo, si tiene una deficiencia de nutrientes o está embarazada. Pero muchos de los suplementos que se toman son innecesarios e incluso pueden ser riesgosos", explica la especialista en este medio.

Según los expertos consultados por el medio, es más seguro y conveniente obtener esos nutrientes fundamentales de la dieta y estos son los más importantes:

Multivitaminas. Las personas sanar pueden obtener todos los nutrientes que necesitan siguiendo una dieta equilibrada, esto es, de una dieta que incluya frutas y verduras , legumbres, frutos secos y semillas, cereales integrales , productos lácteos y proteínas.

Magnesio. Se recomiendan consumir entre 310 y 420 miligramos de magnesio al día y este mineral esencial se encuentra en cantidades considerables en semillas de calabaza, almendras, yogur, avena, espinacas cocidas, frijoles negros o quinoa.

Probióticos. Para mantener un microbioma saludable se recomienda consumir alimentos fermentados como kimchi, chucrut, yogur, kéfir y miso.

Fibra. La cantidad recomendada es de 21 a 38 gramos al día pero se puede obtener fibra de legumbres, frutos secos, cereales integrales, frutas y verduras, que además proveen de vitaminas, minerales, proteínas y grasas saludables.

Omega 3. Los expertos recomiendan dos raciones a la semana de pescados azules como salmón, boquerones, arenque, sardinas, caballa y trucha.