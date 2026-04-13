Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Frutinovelas: el fenómeno viral de la IA que mezcla humor absurdo con violencia, estereotipos y contenido tóxico
Sociedad
Sociedad

Frutinovelas: el fenómeno viral de la IA que mezcla humor absurdo con violencia, estereotipos y contenido tóxico

En las últimas semanas se han viralizado en las redes sociales las telenovelas de frutas, también conocidas como ‘frutinovelas’. Se trata de historias ficticias protagonizadas por frutas humanizadas generadas por inteligencia artificial. Pero lo más llamativo es que están llenas de violencia con contenidos que perpetúan estereotipos y giran en torno al amor tóxico. Además, todo ello está en un contexto sexualizado, con mensajes violentos, misóginos y racistas, al alcance de cualquier usuario.

Por ello, desde El Huff hemos salido a la calle a preguntar: ¿crees que la gente que ve este tipo de contenido es consciente del mensaje que realmente transmite? ¿crees que el contenido en las redes sociales tendría que estar regulado como pasa con la televisión? ¿te preocupa que estén al alcance de cualquiera?

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Vídeos para ti

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos