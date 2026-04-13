Frutinovelas: el fenómeno viral de la IA que mezcla humor absurdo con violencia, estereotipos y contenido tóxico

En las últimas semanas se han viralizado en las redes sociales las telenovelas de frutas, también conocidas como ‘frutinovelas’. Se trata de historias ficticias protagonizadas por frutas humanizadas generadas por inteligencia artificial. Pero lo más llamativo es que están llenas de violencia con contenidos que perpetúan estereotipos y giran en torno al amor tóxico. Además, todo ello está en un contexto sexualizado, con mensajes violentos, misóginos y racistas, al alcance de cualquier usuario.
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