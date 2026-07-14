Naomi Klein, sobre el derecho de los inquilinos durante las olas de calor: "Igual que un casero no puede cortar la calefacción en invierno, debe tener el deber de refrescar en verano"

Si eres inquilino esto te interesa. Si eres casero, también... aunque quizás no te guste tanto. La periodista y escritora Naomi Klein, conocida por sus trabajos críticos con el capitalismo y la globalización, ha pasado por el canal de Novara Media en YouTube para analizar las claves del actual movimiento climático.

La escritora y activista canadiense ha recordado cómo en plena ola de calor en su tierra, en Vancouver y bajo un domo de calor similar al que nos viene golpeando últimamente en España, murieron centenares de personas. En ese contexto, Klein apunta que los caseros comenzaron a lanzar órdenes de expulsión a los inquilinos que instalaban aparatos de aire acondicionado o similares para intentar refrescarse. "La gente hacía lo que buenamente podía para refrescarse", apunta al respecto.

Ante las órdenes de abandono de la casa por instalar aparatos de aire sin el permiso del casero, los inquilinos afectados comenzaron a hacer fotos y compartirlas en redes

sociales para señalar la situación. Entre las 'denuncias' hechas por los propietarios se repetían palabras como haber "sobreutilizado" los aparatos ya instalados en la casa o la utilización de elementos no autorizados.

A su juicio lo ideal sería utilizar los llamados heat pumps o bombas de calor, un sistema de climatización que utiliza electricidad para transferir energía térmica, generando calor en invierno y fresco en verano con un proceso a la inversa. Pero los inquilinos tienen "un derecho a refrescarse" y añade que la ley debe ser clara al respecto.

"Igual que un casero no puede apagarte la calefacción en invierno, debe tener la obligación de enfriar la casa en verano. Pero lo que encontramos fue que los derechos de los inquilinos son muy precarios", prosigue.

Aunque reconoce que hay opiniones en contra del uso de estos aparatos por el impacto medioambiental causado, Klein admite que "no tenemos que elegir entre preocuparnos por el fin del mundo o preocuparnos por el fin de mes".