Belén Esteban cuenta cómo ha dejado el cigarrillo tras fumar paquete y medio al día: "En EEUU flipaban conmigo, me decían que qué hacía"

Belén Esteban ha confirmado en el podcast de Ac2ality que es diabética y que por ello ha tenido que cambiar hábitos.

Entre ellos, el cigarrillo, que Belén Esteban no oculta que ha consumido bastante durante su vida y ahora con diabetes ha decidido dejar de fumar y consumir nicotina de otra forma: con tabaco calentado, que según diversos estudios independientes no es inocuo, pero contiene muchas menos sustancias tóxicas (hasta un 95% menos según varios estudios).

"En Estados Unidos flipaban conmigo, me decían que qué hacía", cuenta Belén Esteban, que asegura haber llegado a fumar hasta paquete y medio diariamente, y haber sentido arrepentimiento nada más haberse encendido el cigarro. En el país norteamericano la tasa de tabaquismo se sitúa en el 9%, desde los años 60 se ha conseguido reducir un 42%, según la información que aportan los CDC.

Para conseguir abandonar este hábito, Belén Esteban afirma que se ha cambiado al IQOS, es decir, al cigarrillo calentado. No se trata de un cigarro electrónico, sino de un dispositivo que calienta el tabaco a una temperatura controlada para generar un vapor con nicotina. En países como Japón o Italia ha conseguido desplazar al cigarrillo, la forma más nociva de consumir nicotina con centenares de sustancias cancerígenas con cada calada.

De hecho, la agencia federal del Gobierno de EEUU para la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) renovó en abril la autorización del producto al que se refiere Belén para su comercialización como producto de tabaco de riesgo modificado.

"Yo fumaba muchísimo y me he pasado al IQOS, ahora estoy súper contenta, me noto mucho mejor", confirma Esteban, que también dice que se ha empezado "a cuidar más".

Este producto es el único producto de tabaco calentado, que sin ser un producto libre de riesgo, cuenta con permiso del regulador estadounidense para comunicar una reducción de la exposición a sustancias nocivas frente al cigarrillo convencional.