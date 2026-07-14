La UCO señala que el PSOE habría pagado 43.225 euros a Leire Díez a través de empresas interpuestas

La Unidad Central Operativa (UCO) ha enviado al juez Santiago Pedraz un informe en el que señala que la fontanera del PSOE, Leire Díez, recibió hasta cinco pagos diferentes del partido entre agosto de 2024 y enero de 2025: 16.000 euros en cuatro transferencias a través de la consultora de Gaspar Zarrías y otros 27.225 a través de las empresas de Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García.

Según la Guardia Civil, estos pagos se habrían efectuado como una contraprestación a los trabajos que realizaba para investigar y desacreditar a autoridades involucradas en investigaciones que comprometían a diferentes dirigentes de la cúpula del PSOE, como podían ser jueces, fiscales o miembros de la Benemérita.

El pasado mes de junio, el partido ya señaló que pagó 45.000 euros a Leire Díez por sus labores de comunicación entre 2015 y 2017. En 2018, cuando el PSOE alcanza el poder a través de la moción de censura a Rajoy, Leire dio el salto a las empresas públicas. Primero, como responsable de comunicación del Grupo ENUSA (Empresa Nacional del Uranio) cuando ésta estaba presidida por un dirigente del entorno de José Luis Ábalos; y después como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, cuando la presidía Juan Manuel Serrano, que ha sido recientemente imputado por esta designación.

Ahora, Leire está acusada de intentar sobornar a dos fiscales y miembros de la Guardia Civil a cambio de obtener información sobre otros fiscales, jueces y miembros de la policía judicial que investigaban casos que afectaban directamente al partido o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según el auto del juez Pedraz que permitió la entrada de la UCO en Ferraz, el ahora exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, habría sido el organizador de esta "actividad continuada y estructurada" para llevar a cabo esas acciones de obstrucción al desarrollo de ciertas investigaciones, "susceptibles de revestir relevancia penal". Y para ejecutarlo, se valió de su amiga Leire, que habría recibido esas retribuciones mensuales mediante la consultoría del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, o a través de las empresas de Ismael Oliver.